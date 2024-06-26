Карлос Сайнс о выступлении «Феррари» на Гран-при Испании: «Надеемся, что это просто не самая подходящая нам трасса»

Сайнс объяснил слабое выступление «Феррари» на .

Пилот Скудерии считает, что команда слабо на этапе в Барселоне из-за того, что сама трасса не лучшим образом подходит характеристикам болида «Феррари». И что уже на Гран-при Австрии в команде надеются исправить ситуацию.

«Это был не лучший наш уик-энд, но в прошлом году больше всего проблем у нас тоже возникло именно на трассе в Барселоне.

Так что мы надеемся, что это просто не самая подходящая нам трасса, и что на других треках мы будем более конкурентоспособными.

Все дело в скоростном характере трассы и длинных, комбинированных поворотах. У нас, как кажется, всегда возникают проблемы в таких длинных поворотах –так было и в Китае, и на «Сузуке», и в Барселоне.

Насколько я помню, [в прошлом году] на у нас не было проблем с характеристиками трассы. Так что я думаю, что там мы будем более конкурентоспособными, просто из-за наличия поворотов другого типа», – рассказал .

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