Карлос Сайнс о выступлении «Феррари» на Гран-при Испании: «Надеемся, что это просто не самая подходящая нам трасса»

Теги Гран-при Испании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Авто

Сайнс объяснил слабое выступление «Феррари» на Гран-при Испании.

Пилот Скудерии считает, что команда слабо на этапе в Барселоне из-за того, что сама трасса не лучшим образом подходит характеристикам болида «Феррари». И что уже на Гран-при Австрии в команде надеются исправить ситуацию.

«Это был не лучший наш уик-энд, но в прошлом году больше всего проблем у нас тоже возникло именно на трассе в Барселоне.

Так что мы надеемся, что это просто не самая подходящая нам трасса, и что на других треках мы будем более конкурентоспособными.

Все дело в скоростном характере трассы и длинных, комбинированных поворотах. У нас, как кажется, всегда возникают проблемы в таких длинных поворотах –так было и в Китае, и на «Сузуке», и в Барселоне.

Насколько я помню, [в прошлом году] на Гран-при Австрии у нас не было проблем с характеристиками трассы. Так что я думаю, что там мы будем более конкурентоспособными, просто из-за наличия поворотов другого типа», – рассказал Сайнс.

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1 комментарий
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За то у маков нет проблем там, где они были в прошлом году 😑
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