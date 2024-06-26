«Скоро нам нужно будет посадить за руль «РБ» молодого гонщика». Гельмут Марко намекнул на расставание с Риккардо в конце сезона

Марко высказался о будущем Риккардо в команде «РБ».

Советник « » отметил, что акционеры «РБ» хотят продолжать использовать команду для обкатки молодых пилотов. И что в следующем сезоне за «РБ» с высокой долей вероятности будет выступать Лиам Лоусон. Который, с учетом недавнего продления контрактов с Пересом и , должен заменить .

«Акционеры ясно дали понять, что «РБ» – это молодежная команда, и что нам нужно действовать соответствующим образом.

В отношении Риккардо [приглашения австралийца в «РБ»] целью было рассмотреть его перевод в «Ред Булл» в том случае, если бы он сумел продемонстрировать выдающиеся выступления. Но теперь это место уже отдано , так что данный план более не актуален.

И скоро нам нужно будет посадить за руль «РБ» молодого гонщика. Этим гонщиком должен быть Лиам Лоусон», – рассказал .

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