«Скоро нам нужно будет посадить за руль «РБ» молодого гонщика». Гельмут Марко намекнул на расставание с Риккардо в конце сезона

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода РБ Авто

Марко высказался о будущем Риккардо в команде «РБ».

Советник «Ред Булл» отметил, что акционеры «РБ» хотят продолжать использовать команду для обкатки молодых пилотов. И что в следующем сезоне за «РБ» с высокой долей вероятности будет выступать Лиам Лоусон. Который, с учетом недавнего продления контрактов с Пересом и Цунодой, должен заменить Даниэля Риккардо.

«Акционеры ясно дали понять, что «РБ» – это молодежная команда, и что нам нужно действовать соответствующим образом.

В отношении Риккардо [приглашения австралийца в «РБ»] целью было рассмотреть его перевод в «Ред Булл» в том случае, если бы он сумел продемонстрировать выдающиеся выступления. Но теперь это место уже отдано Серхио Пересу, так что данный план более не актуален.

И скоро нам нужно будет посадить за руль «РБ» молодого гонщика. Этим гонщиком должен быть Лиам Лоусон», – рассказал Марко.

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14 комментариев
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Это называется намекнул? Сказал прямее некуда
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Не поверю, пока не увижу фотку с Бабае... Хорнером, да.

Что по Пересу, что по Рику - сколько разговоров при плохой езде, а они всё ещё в деле.
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Тогда уж не тяните, сажайте Лоусона сейчас. Что ещё там высматривать в Риккардо в течение более чем половины сезона?
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Лучше бы намекнул на смену пилота не в РБ, а в РБ
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Не узнаем, но, возможно, у Риккардо получилось бы лучше, чем у Переса. Ему тоже подходил специфический РБ от Ньюи.
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Ответ Багира!
С некоторых пор РБ не молодёжная команда, а мнение Марко с некоторых пор не интересует Хорнера. Если раньше Марко что то и решал, может быть, то сейчас точно нет, и говорит он свой текст в пику Кристиану, которому нужен Рик, а не Лоусон. Лоусон и Цунода вместе - это погибель РБ.
Если Хорнеру нужен Рик, то пусть забирает его в Ред Булл. РБ - другая команда, там свой руководитель.
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Ответ Багира!
Я просто диву даюсь. Или коллективная озлобленность на жизнь или коллективная слепота у комментаторов данного ресурса. Рик - блестящий гонщик, был и есть. И что это именно так, прекрасно показала гонка в Испании. Сходите в сад, комментаторы, вам там самое место
Был да, но уже не является таковым, снимите розовые очки и перестаньте оскорблять незнакомых вам людей
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Очень верю в Лиама, следил со времен ф3 за ним. Всегда был стабильно хорош на той технике. Реально уже лет пять в программе ред булла
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Да Перес видимо показал выдающиеся выступления и поэтому его продлили.
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только вот по слухам марко уже ничего не решает, так что надо ждать официального заявления
а это может быть просто очередное давление на риккардо
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Ответ GODZILLA
Был да, но уже не является таковым, снимите розовые очки и перестаньте оскорблять незнакомых вам людей
Здесь нет людей, здесь аватары. Поэтому, оскорблением это не является. Да я и не написала ничего оскорбительного, только констатация факта. Рик не был, а есть.
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