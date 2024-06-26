«Это была работа над развитием болида». Фредерик Вассер – о тестах «Ред Булл» с Ферстаппеном на болиде 2022 года перед Гран-при Испании
Вассер высказался об участии Ферстаппена в тестах на болиде «Ред Булл»-2022.
Руководитель «Феррари» считает, что в «Ред Булл» поступили умно, воспользовавшись возникшей в правилах лазейкой.
По правилам, команды «Формулы-1» могут проводить неограниченное количество тестов в частном порядке, но использовать на этих тестах разрешается только болиды минимум двухлетней давности.
Однако в 2024 году у команд впервые появилась возможность проводить такие тесты с машинами 2022 года – которые уже были сконструированы в условиях текущего технического регламента.
Так, в «Ред Булл» провели подобные тесты в Имоле – во вторник перед Гран-при Испании. И работал за рулем болида Макс Ферстаппен. Целью данных тестов, как сообщало несколько изданий, была обкатка новинок для болида 2024 года:
«Подобные тесты можно проводить со своими основными пилотами. И, на мой взгляд, подобные тесты главным образом направлены на работу над развитием болида, чем на что-либо еще. Особенно когда вы проводите такие тесты на неделе непосредственно перед Гран-при.
Я не жалуюсь на то, что сделали в «Ред Булл», поскольку они действовали в полном соответствии с регламентом. Все абсолютно нормально.
Тем не менее, подобные тесты направлены именно на работу над развитием болида, и ни на что другое. Ведь вряд ли бы они решили посадить Макса Ферстаппена за руль болида во вторник на неделе перед Гран-при, чтобы он мог набраться опыта».
По словам Вассера, в регламенте стоит разделить проведение подобных тестов между молодыми гонщиками, и пилотами, которые уже выступают в «Формуле-1»:
«Очевидно, что эти тесты были направлены на работу над развитием болида. Потому что на таких тестах можно использовать и молодых пилотов, но подход тогда будет совсем другим. Вы хотите дать им возможность для прогресса вдобавок к их работе на симуляторе, дать им возможность развиваться. Но это совсем другой подход».
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