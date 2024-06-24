Оскар Пиастри: «Было очень трудно. Мы пробовали самые разные варианты настроек, но я все равно не чувствовал уверенности за рулем болида»

Пиастри не знает причины неудачного выступления на Гран-при Испании.

В отличие от напарника по « » Ландо Норриса, который боролся за победу с Максом Ферстаппеном, сначала не лучшим образом выступил в квалификации, а в гонке сумел финишировать лишь на 7-й позиции.

«Я бы сказал, что это был первый случай, когда у меня возникали трудности, и мне приходилось бороться [с машиной] на протяжении всего гоночного уик-энда.

В прошлом году у меня было несколько уик-эндов, когда гонка получалась трудной, но в квалификации, при этом, все шло не так уж плохо. В этот же раз трудно было на протяжении всего уик-энда, у меня ничего не получалось даже в практиках.

Очевидно, нам нужно разобраться в случившемся и выяснить причину. Потому что мы пробовали самые разные варианты настроек, но я все равно просто не чувствовал уверенности за рулем болида. Такая ситуация происходит впервые в моей карьере.

У нас мог появиться определенный повод для оптимизма, если бы мы смогли быстро пройти соперников из «Альпин» – тогда, возможно, мы бы смогли побороться с «Феррари» и «Мерседесом». Но в итоге мы просто не смогли достаточно быстро обогнать Гасли. После этого темп немного улучшился – и я думаю, что был чуть быстрее Карлоса Сайнса в конце гонки. Но в целом это был очень трудный для нас Гран-при», – рассказал Пиастри.

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