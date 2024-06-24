«Ауди» рассматривает приглашение Лоусона (It.motorsport)

«Ауди» может договориться с «Ред Булл» о переходе Лоусона.

«Заубер» (с 2026 года – «Ауди») продолжает поиски второго пилота на предстоящие сезоны.

Ранее швейцарский коллектив объявил о переходе из « » в 2025 году.

«Заубер» и владельцы команды из «Ауди» не скрывали своего интереса к , однако пилот, покидающий « » в конце года, предположительно склоняется в сторону «Уильямса». Кроме того, сегодня появились сообщения о предложении со стороны «Альпин».

Пьер Гасли, по всей видимости, близок к продлению контракта с «Альпин», хотя существует и информация о переговорах «Ауди» с гонщиком. Напарник Гасли Эстебан Окон встречался с менеджерами «Ауди», но француз, в данный момент еще не подписавший контракт с какой-либо командой, близок к переходу в «Хаас».

Исполнительный директор « » Андреас Зайдль пытался договориться с Юки Цунодой, однако японец недавно продлил контракт с «РБ».

Сейчас Зайдль рассматривает возможного напарника Цуноды – резервного пилота «Ред Булл» и «РБ» Лиама Лоусона, сообщает It.motorsport.com. Новозеландский пилот ожидает решения боссов «Ред Булл» по поводу состава «РБ», однако советник Гельмут Марко и руководитель коллектива Кристиан Хорнер не спешат.

Кандидатуру Лоусона в «РБ» продвигает Марко, в то время как Хорнер на стороне нынешнего пилота команды Даниэля Риккардо. Сообщается, что «Ред Булл» обязан сообщить Лоусону решение к сентябрю. В противном случае Лиам будет освобожден от контрактных обязательств перед программой.

Это ставит «Ауди» в тяжелое положение: компании предстоит договориться с Марко и Хорнером, чтобы ускорить процесс. Вполне вероятно, что, если ситуация затянется, а Лоусону в итоге предложат место в «РБ», швейцарцы будут вынуждены сохранить одного из нынешних пилотов – Чжоу Гуаньюя или Валттери Боттаса.

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