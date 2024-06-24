«Ауди» рассматривает приглашение Лоусона (It.motorsport)

Теги возможные переходы Феррари Заубер Кристиан Хорнер Ред Булл Уильямс Ауди Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Гельмут Марко Валттери Боттас Даниэль Риккардо Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Чжоу Гуаньюй Андреас Зайдль Лиам Лоусон Юки Цунода Альпин РБ Авто

«Ауди» может договориться с «Ред Булл» о переходе Лоусона.

«Заубер» (с 2026 года – «Ауди») продолжает поиски второго пилота на предстоящие сезоны.

Ранее швейцарский коллектив объявил о переходе Нико Хюлькенберга из «Хааса» в 2025 году.

«Заубер» и владельцы команды из «Ауди» не скрывали своего интереса к Карлосу Сайнсу, однако пилот, покидающий «Феррари» в конце года, предположительно склоняется в сторону «Уильямса». Кроме того, сегодня появились сообщения о предложении со стороны «Альпин».

Пьер Гасли, по всей видимости, близок к продлению контракта с «Альпин», хотя существует и информация о переговорах «Ауди» с гонщиком. Напарник Гасли Эстебан Окон встречался с менеджерами «Ауди», но француз, в данный момент еще не подписавший контракт с какой-либо командой, близок к переходу в «Хаас».

Исполнительный директор «Заубера» Андреас Зайдль пытался договориться с Юки Цунодой, однако японец недавно продлил контракт с «РБ».

Сейчас Зайдль рассматривает возможного напарника Цуноды – резервного пилота «Ред Булл» и «РБ» Лиама Лоусона, сообщает It.motorsport.com. Новозеландский пилот ожидает решения боссов «Ред Булл» по поводу состава «РБ», однако советник Гельмут Марко и руководитель коллектива Кристиан Хорнер не спешат.

Кандидатуру Лоусона в «РБ» продвигает Марко, в то время как Хорнер на стороне нынешнего пилота команды Даниэля Риккардо. Сообщается, что «Ред Булл» обязан сообщить Лоусону решение к сентябрю. В противном случае Лиам будет освобожден от контрактных обязательств перед программой.

Это ставит «Ауди» в тяжелое положение: компании предстоит договориться с Марко и Хорнером, чтобы ускорить процесс. Вполне вероятно, что, если ситуация затянется, а Лоусону в итоге предложат место в «РБ», швейцарцы будут вынуждены сохранить одного из нынешних пилотов – Чжоу Гуаньюя или Валттери Боттаса.

«Альпин» нацелена на подписание Сайнса (RN365)

«Ауди» интересуется Гасли, «Альпин» оценит Шумахера и Дуэна на тестах (Motorsport-Total)

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Квят свободен. Будет лучше всех перечисленных здесь пилотов.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий