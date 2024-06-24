Ландо Норрис: «Почти уверен, что Расселл бы в любом случае вышел в лидеры, даже если бы мой старт вышел лучше»

Теги Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Норрис высказался о слабом старте на Гран-при Испании.

Пилот «Макларена», стартовавший с поула, ко второму повороту оказался на третьей позиции, пропустив Джорджа Расселла и Макса Ферстаппена.

В итоге время, которое Ферстаппена отыграл на первых кругах, сыграло решающую роль в борьбе за победу.

«Мне кажется, что изначально я среагировал даже лучше Макса. Вторая фаза, когда машина уже тронулась с места, прошла не так хорошо.

Если бы Джордж не участвовал в этой борьбе, я думаю, что даже мог бы сохранить позицию к первому повороту. Но Джордж сумел объехать нас обоих. Так что даже если бы старт вышел удачнее и я был на пару метров впереди, рывок к первому повороту все равно был бы очень длинным. И с учетом того, что «Мерседес» получил слипстрим позади сразу двух машин, я бы в любом случае ничего не смог с этим поделать.

На самом деле я почти уверен, что Джордж бы в любом случае вышел в лидеры, даже если бы мой старт вышел лучше. В каком-то смысле, это довольно привычная ситуация для трассы в Барселоне. Так что да, Джордж просто очень хорошо стартовал и я ничего не мог с этим поделать.

Поэтому мне пришлось успокоиться и довольствоваться третьим местом ко второму повороту. Потому что если бы я затормозил на пару метров позже, то мог бы забрать всех с собой. Так что я принял корректное решение, когда затормозил и дал Джорджу проехать», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Испании: Расселл украл старт и схватил от «Мерса», лидеры менялись обгонами, Норрис рвал пелотон

5 комментариев
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Ну не знаю, если б так не увлекся борьбой с Максом и закрыл проезд слева то вряд-ли прошел бы Расселл
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Нифига. Сместился вправо и открыл дорогу расселу. А если ехал бы по своей траектории и ферстапен по своей, то рассел их бы не прошел.
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Ответ Марат Кагин
тогда прошел бы макс. хотя он и так прошел
Ну да, а так не пропусти Рассела было бы больше шансов побороться за победу.
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