Дамир Идиятулин одержал вторую подряд победу в RDS GP и стал «королем обратных конфигов»

Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 (RDS GP) впервые в истории прошел на «обратной» конфигурации оцениваемого участка трассы «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Изменения оказались столь значительными, что обеспечили максимально непредсказуемые результаты, чему оказались невероятно рады болельщики — на подиуме появились новые лица, а борьба в личном и командном зачетах обострилась до предела.

Сюрпризы начались уже на стадии ТОП-16, на которой прекратил борьбу победитель квалификации Аркадий Цареградцев — лидер команды «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» допустил столкновение с Максимом Гроссманом, так что путевку в ТОП-8 получил представитель TimeUp. Затем второй гонщик «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» — Илья Попов — проиграл в дуэли с пилотом Predator Drift Team Ильей Полищуком, который получил право выступить в Санкт-Петербурге по wild card как постоянный участник межрегионального турнира RDS Europe. Следом в четвертьфинал пробился напарник Ильи по команде и коллега по «младшей» серии Алексей Козлов, взявший верх над Денисом Мигалем из Fresh Racing.

Впрочем, другие пилоты Fresh Racing оказались более удачливыми. Дамир Идиятулин легко разделался с Анатолием Щербаком (VSTeam CarX), а Евгений Лосев стал сильнейшим в дуэли с Георгием Чивчяном — четырехкратный чемпион RDS GP допустил неожиданно много ошибок и потерпел поражение. После проигрыша лидера чемпионская команда Takayama Forward Auto невероятно рано прекратила борьбу на этапе.

В ТОП-8 вышли Антон Клямко и Григорий Бурлуцкий (Carville Racing), но на этом сюрпризы не закончились. Гроссман уступил Полищуку, который получил в соперники в полуфинале Идиятулина, сломившего сопротивление Бурлуцкого. Двумя другими участниками ТОП-4 стали Антон Клямко и Артем Шабанов (TimeUp).

Дальше события разворачивались еще интереснее: Дамир победил Илью Полищука, отправив того сражаться за третье место с Антоном. И получилось так, что в финале, как и на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде, встретились Идиятулин и Шабанов. А за позицию на подиуме — первую в своей карьере в Гран-При Российской Дрифт Серии — получили возможность сразиться два представителя Санкт-Петербурга, обеспечив тем самым этапу на «Игора Драйв» первое за всю историю проведения уик-эндов RDS GP присутствие местного пилота в числе призеров главного турнира страны по дрифту.

В упорной битве двух петербуржцев верх взял Илья Полищук — его подиума вместе с выходом Алексея Козлова в ТОП-8 хватило, чтобы обеспечить Predator Drift Team, за которую также выступал Александр Абрамов, третье место в командном зачете. Таким образом, новый для серии коллектив с ходу оказался в числе призеров!

В борьбе за победу сошлись две Toyota Supra A80, но взять реванш за поражение на «Нижегородском кольце» у Шабанова не получилось — Артем был великолепен как в роли лидера, так и в амплуа преследователя, но Дамир был сильнее. В итоге Идиятулин не просто выиграл второй этап RDS GP 2024 подряд. Он стал первым пилотом в серии, покорившим две «обратные» конфигурации двух разных трасс, заслужив тем самым неофициальный титул «короля обратных конфигов». Эта победа стала для Дамира лучшим подарком на день рождения, который спортсмен отмечал в воскресенье.

RDS GP 2024. 3-й этап. Игора Драйв. Личный зачет. Топ-3:

Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 265 баллов

Артем Шабанов (TimeUp) — 192 балла

Илья Полищук (Predator Drift Team) — 147 баллов

RDS GP 2024. 3-й этап. Игора Драйв. Командный зачет. Топ-3:

Fresh Racing — 354 балла

TimeUp — 264 балла

Predator Drift Team — 219 баллов

«Эксперимент удался. Безусловно, сложнейшая конфигурация. Очень плотная, бескомпромиссная борьба. Да, было много спорных моментов с точки зрения принятия решения судьями, но это всегда тяжело: приходилось очень много пересматривать и поднимать данных телеметрии. Но в итоге мы получили то, что хотели. Главное – это интерес зрителей. Главное – это зрелищность. Главное – это спортивная бескомпромиссность, которую тоже любят зрители. Я уже разговаривал с руководством автодрома «Игора Драйв», и у нас есть технические возможности сохранить эту конфигурацию, но стартовать в другом месте: там получится и постановка более резкая, и скорость будет выше», – отметил Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии.

После уик-энда в Санкт-Петербурге Артем Шабанов сохранил лидерство в личном зачете, но его отрыв от вышедшего на второе место Дамира Идиятулина сократился до символических шести очков. На третью строчку откатился Евгений Лосев, но преимущество соперников перед ним почти двукратное.

RDS GP 2024. Личный зачет после трех этапов. Топ-3:

Артем Шабанов (TimeUp) — 545 баллов

Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 539 баллов

Евгений Лосев (Fresh Racing) — 382 балла

В командном зачете московская команда Fresh Racing укрепила лидерство, однако у TimeUp еще есть возможность отыграться. А вот за третье место идет плотное сражение между «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», действующим чемпионом Takayama Forward Auto и LUKOIL Racing Drift Team.

RDS GP 2024. Командный зачет после трех этапов. Топ-3:

Fresh Racing — 991 балл

TimeUp — 733 балла

«Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» — 426 баллов

Сезон приближается к экватору, но впереди еще четыре этапа. И хотя фавориты уже понятны, ситуация может резко поменяться в любой момент — ошибки пилотов, технические неполадки и просто невезение способны с ног на голову перевернуть расклад сил. Как показал прошедший уик-энд, спортсмены межрегионального чемпионата RDS Europe тоже добавляют интриги.

«Парни отработали на 200%! Вытащили из самих себя и своих машин все, что могли. Это говорит о том, что пилоты и команды RDS Europe уже готовы к полноценному участию в одном из сильнейших мировых чемпионатов. Эксперимент удался, будем продолжать. Я уверен, что желающих будет больше, потому что изначально все боялись. Никто из RDS Europe не хотел быть первым и не хотел опозориться. Были такие разговоры, мол, ну куда мы там, против этих GP-шников, у них машины по тысяче сил. А Илья Полищук-то не на самой мощной машине занял третье место! Это сигнал всем остальным – вперед, давайте! Я надеюсь, что на следующих этапах участников wild card из RDS Europe будет еще больше», – отметил Дмитрий Добровольский.

Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет через три недели. 13–14 июля ареной сражения станет трасса ADM Raceway в Москве. Столичный автодром гарантированно подарит зрителям на трибунах и у экранов трансляции RDS TV немало интересных моментов и может еще больше обострить борьбу в сезоне-2024, уже ставшем одним из самых интригующих за 15-летнюю историю чемпионата.