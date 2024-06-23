Фредерик Вассер: «Трасса Гран-при Австрии лучше подойдет «Феррари»

Вассер рассчитывает на скорость «Феррари» в Австрии.

Руководитель « » поделился мыслями о раскладе сил в «Формуле-1» после Гран-при Испании, который Шарль Леклер и завершили пятым и шестым.

Босс прокомментировал стратегии пилотов и выразил надежду на то, что трасса в Шпильберге, где в следующие выходные пройдет , больше подойдет Скудерии.

«Вчера отставание от лидеров составило две-три десятые. Сегодня в гонке разрыв был практическим таким же. Если учесть, что после 66 кругов мы финишировали в 20 секундах позади, это две с половиной десятые с круга.

Надо сделать небольшой шаг вперед по субботам, в квалификациях. Когда стартуешь позади, приходится обгонять и рисковать со стратегиями.

Сайнс, как и Расселл, рано поехал в боксы именно потому, что мы были вынуждены прикрывать стратегию и переводить Карлоса на «медиум» и «хард». С Леклером план состоял в том, чтобы продлить первый отрезок, чтобы было больше шансов использовать «софт». Но нам не хватило одного круга.

В Барселоне мы оказались позади « », « » и « ». Но ситуация была иной в , и она меняется каждый уик-энд. Разница между машинами не шесть десятых, как это случалось в прошлом. Сейчас есть три-четыре команды на одном уровне или в пределах двух десятых. Это означает, что позиции могут меняться в зависимости от работы с шинами, температуры, настроек, множества причин.

Маленький шаг вперед может обеспечить большое преимущество. Так что борьба продолжается. Она будет в Австрии, поскольку уик-энд пройдет со спринтом, а также потому, что характеристики автодрома лучше подходят нашему болиду», – сказал Фред.

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