Фредерик Вассер: «Трасса Гран-при Австрии лучше подойдет «Феррари»
Вассер рассчитывает на скорость «Феррари» в Австрии.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мыслями о раскладе сил в «Формуле-1» после Гран-при Испании, который Шарль Леклер и Карлос Сайнс завершили пятым и шестым.
Босс прокомментировал стратегии пилотов и выразил надежду на то, что трасса в Шпильберге, где в следующие выходные пройдет Гран-при Австрии, больше подойдет Скудерии.
«Вчера отставание от лидеров составило две-три десятые. Сегодня в гонке разрыв был практическим таким же. Если учесть, что после 66 кругов мы финишировали в 20 секундах позади, это две с половиной десятые с круга.
Надо сделать небольшой шаг вперед по субботам, в квалификациях. Когда стартуешь позади, приходится обгонять и рисковать со стратегиями.
Сайнс, как и Расселл, рано поехал в боксы именно потому, что мы были вынуждены прикрывать стратегию Джорджа и переводить Карлоса на «медиум» и «хард». С Леклером план состоял в том, чтобы продлить первый отрезок, чтобы было больше шансов использовать «софт». Но нам не хватило одного круга.
В Барселоне мы оказались позади «Ред Булл», «Мерседеса» и «Макларена». Но ситуация была иной в Монако, и она меняется каждый уик-энд. Разница между машинами не шесть десятых, как это случалось в прошлом. Сейчас есть три-четыре команды на одном уровне или в пределах двух десятых. Это означает, что позиции могут меняться в зависимости от работы с шинами, температуры, настроек, множества причин.
Маленький шаг вперед может обеспечить большое преимущество. Так что борьба продолжается. Она будет в Австрии, поскольку уик-энд пройдет со спринтом, а также потому, что характеристики автодрома лучше подходят нашему болиду», – сказал Фред.
Шарль Леклер о борьбе с Сайнсом: «Карлос решил пройти поворот так, будто меня там вообще не было»
Что случилось на Гран-при Испании: Расселл украл старт и схватил от «Мерса», лидеры менялись обгонами, Норрис рвал пелотон
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram