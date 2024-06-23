Джордж Расселл: «Мы знали, что третье и четвертое место – наш максимум, и мы должны были защитить этот результат»

Теги Гран-при Испании Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл подвел итоги Гран-при Испании.

Пилот «Мерседеса» отметил хорошее начало гонки в своем исполнении, а также заявил, что на следующих этапах W15 поборется за победу.

«Я мечтал об этом [удачном старте] прошлой ночью. Не думал, что это воплотится в реальность. Я знал, что могу поздно затормозить и войти в первый поворот. Думаю, это слегка застало парней врасплох. Было приятно.

Пара вещей сегодня были против нас. Медленный пит-стоп отодвинул меня слегка назад на среднем отрезке, а затем в конце я был вынужден чуть раньше заехать на пит-лейн.

Этот «хард» оказался мусором. Мы знали, что третье и четвертое место – наш максимум, и мы должны были защитить этот результат.

Я был немного разочарован, упустив подиум, но Льюис [Хэмилтон] отлично справился.

Мы будем бороться за победу [в ближайшие гонки]. Макс [Ферстаппен] и Ландо [Норрис] отлично выступают и все еще находятся впереди нас.

Австрия, вероятно, будет чуть более сложной. Мы традиционно испытывали там проблемы. Следующее серьезное испытание – Сильверстоун.

Мы чувствуем, что обрели темп, четкое видение того, в каком направлении нам нужно двигаться, чтобы сделать следующий серьезный скачок», – отметил Расселл.

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12 комментариев
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меня, кстати, очень удивило, как он после своего первого пита в 5+ секунд по итогу был на пол прямой впереди Хэма, который на некст круге заезжал
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Ответ sfairait
Джорджи, подожди, но вроде ты говорил вчера про победу. Или как и у Ландо только балабольство?
Хотел вчера написать что это фантазии, но не стал, лонграны как я слышал в пятницу были не очень, в итоге Рассела обогнали прям на трассе, ну о каких победах речь. Ушатал резину в борьбе с Норрисом и пришлось на харде ехать. Кстати клоунский мерс и вчера слил грелками хэму 1 попытку в ку1 и комплект софта, фигню с дебилов, в Канаде на 10 кругов хард одевают, а здесь где износ гораздо выше и ехать гораздо больше -софт . А потом они говорят что заговоры всем мерещатся .
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Ответ Luca di Montezemolo
Хотел вчера написать что это фантазии, но не стал, лонграны как я слышал в пятницу были не очень, в итоге Рассела обогнали прям на трассе, ну о каких победах речь. Ушатал резину в борьбе с Норрисом и пришлось на харде ехать. Кстати клоунский мерс и вчера слил грелками хэму 1 попытку в ку1 и комплект софта, фигню с дебилов, в Канаде на 10 кругов хард одевают, а здесь где износ гораздо выше и ехать гораздо больше -софт . А потом они говорят что заговоры всем мерещатся .
Ну сейчас они в кои то веки сделали правильный выбор. Хотя я ждал таки медиума. Правда не помню, был ли унего комплект. Но суть в том, что Хэм проехал стандартно. а вот Джорджи опять накосячил. Я не знаю, может он конечно без Хэма будет спокойнее и улчше, но пока это катастрофа у мерса в след году, если только не ньюивозка. Потому что пока Джордж не улчше Боттаса. Тут в веточка отбитые его сравнивали с Росбергом, но ему оооочень до него далеко.
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Джорджи, подожди, но вроде ты говорил вчера про победу. Или как и у Ландо только балабольство?
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Хм. классное мышление
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Джордж стартовал хорошо, извлекая максимальную выгоду из того, что Норрису пришлось защищаться от Ферстаппена и Хэмилтону - двух Ferrari. К сожалению, в гонке не удалось удержать преимущество позиции.
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Ответ Mittermeyer
Опять показал классовое превосходство над напарником и если бы не хард был бы на подиуме. Но имеем, что имеем. Надеюсь это придаст ему злости, и он будет разносить своего напарника ещё жесче, ни одной квалы и гонки не отдаст до конца сезона.
Как-же классово и превосходно Хэм унизил и поставил на место напарника!!!
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Ответ sfairait
Ну сейчас они в кои то веки сделали правильный выбор. Хотя я ждал таки медиума. Правда не помню, был ли унего комплект. Но суть в том, что Хэм проехал стандартно. а вот Джорджи опять накосячил. Я не знаю, может он конечно без Хэма будет спокойнее и улчше, но пока это катастрофа у мерса в след году, если только не ньюивозка. Потому что пока Джордж не улчше Боттаса. Тут в веточка отбитые его сравнивали с Росбергом, но ему оооочень до него далеко.
У мерса все равно нет тачки для борьбы за титул, есть у Рассела слабые места конечно, не сказал бы прям что катастрофа, но затащить победу без лучшей тачки ему сложно, максик слишком легко его обогнал что то, с самовозкой конечно затащить титул может много кто. Не думаю что медиум был, но я не смотрел, меня возмутило что эти клоуны в Канаде где малый износ, прохладная трасса и 10 кругов надели хард, хотя там софт прям напрашивался, а потом говорят про теории заговора, лунатиков и прочее. Ладно посмотрим что будет в Австрии.
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Ответ Luca di Montezemolo
У мерса все равно нет тачки для борьбы за титул, есть у Рассела слабые места конечно, не сказал бы прям что катастрофа, но затащить победу без лучшей тачки ему сложно, максик слишком легко его обогнал что то, с самовозкой конечно затащить титул может много кто. Не думаю что медиум был, но я не смотрел, меня возмутило что эти клоуны в Канаде где малый износ, прохладная трасса и 10 кругов надели хард, хотя там софт прям напрашивался, а потом говорят про теории заговора, лунатиков и прочее. Ладно посмотрим что будет в Австрии.
Да, в канаде было странно. Но там может были недоступные нам данные.
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Ответ Орбит Орбит
да вы глаза свои повыкидывали видать)) Рассел гораздо лучше Ботаса и лучше Росберга. притом это заметно. мало того, он чуть лучше Хемильтона в целом то за 3 года.
Росберг, как минимум. умел маишну настраивать и не истерил по радио. в отличие от квартета истеричек - Леклера, Сайнса, Норриса и Рассела
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