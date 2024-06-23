Джордж Расселл: «Мы знали, что третье и четвертое место – наш максимум, и мы должны были защитить этот результат»

Расселл подвел итоги Гран-при Испании.

Пилот « » отметил хорошее начало гонки в своем исполнении, а также заявил, что на следующих этапах W15 поборется за победу.

«Я мечтал об этом [удачном старте] прошлой ночью. Не думал, что это воплотится в реальность. Я знал, что могу поздно затормозить и войти в первый поворот. Думаю, это слегка застало парней врасплох. Было приятно.

Пара вещей сегодня были против нас. Медленный пит-стоп отодвинул меня слегка назад на среднем отрезке, а затем в конце я был вынужден чуть раньше заехать на пит-лейн.

Этот «хард» оказался мусором. Мы знали, что третье и четвертое место – наш максимум, и мы должны были защитить этот результат.

Я был немного разочарован, упустив подиум, но Льюис [Хэмилтон] отлично справился.

Мы будем бороться за победу [в ближайшие гонки]. Макс [Ферстаппен] и Ландо [Норрис] отлично выступают и все еще находятся впереди нас.

Австрия, вероятно, будет чуть более сложной. Мы традиционно испытывали там проблемы. Следующее серьезное испытание – Сильверстоун.

Мы чувствуем, что обрели темп, четкое видение того, в каком направлении нам нужно двигаться, чтобы сделать следующий серьезный скачок», – отметил .

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