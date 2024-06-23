Макс Ферстаппен: «Все решилось в самом начале гонки. Я сумел выйти в лидеры, после чего нам пришлось главным образом обороняться»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен остался доволен победой на Гран-при Испании.

Пилот «Ред Булл» сумел победить после того, как вышел в лидеры гонки в ее начале, опередив Ландо Норриса и Джорджа Расселла.

«Думаю, все решилось в самом начале гонки. Я сумел выйти в лидеры, и после этого у меня получилось создать небольшой отрыв на первом отрезке.

После этого нам пришлось главным образом обороняться. Ландо Норрис и «Макларен» были очень быстры. Думаю, мы все сделали правильно, хорошо справились с задачей. И я очень рад победить в Барселоне.

Наиболее важной задачей была работа с шинами. Они очень сильно нагревались, после чего машина начинала скользить», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен одолел «Макларен» в битве стратегий и выиграл гонку в Испании

12 комментариев
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Ответ LeChat Ostrowski
если бы с Джорджем затянул ещё на круг-два, то скорее всего не хватило бы. но этого мы не узнаем. с Джорджем не затянул.
в таких моментах проявляется класс гонщика. когда нужно было и была возможность, взял и обогнал с первого раза. не зря макс сейчас считается лучшим гонщиком в ф1.
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Ладно передержали с первым пит-стопом, потеря времени
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Да, ранний выход на первое место позволил нивелировать преимущество маков по темпу, ещё и сами Маки слегка затупили, хорошая гонка.
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Макс - красава. Был момент, когда Лландо кругов за 14 привёз почти секунду на круге, я подумал, что опять нагонять будет, но нет. Макс просто сам взвинтил темп.
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СуперМакс!
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если бы с Джорджем затянул ещё на круг-два, то скорее всего не хватило бы. но этого мы не узнаем. с Джорджем не затянул.
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Молодца! Красавец. Как всегда
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Молодец!!!Больше не чего и не скажешь.Норрис просто перенервничал,что пропустил аж двоих.
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Удивляет как так легко ферстапену удалось обогнать рассела на втором круге, при том что норис надолго застрял за ним.
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