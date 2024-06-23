Макс Ферстаппен: «Все решилось в самом начале гонки. Я сумел выйти в лидеры, после чего нам пришлось главным образом обороняться»

Ферстаппен остался доволен победой на .

Пилот « » сумел победить после того, как вышел в лидеры гонки в ее начале, опередив Ландо Норриса и Джорджа Расселла.

«Думаю, все решилось в самом начале гонки. Я сумел выйти в лидеры, и после этого у меня получилось создать небольшой отрыв на первом отрезке.

После этого нам пришлось главным образом обороняться. Ландо Норрис и «Макларен» были очень быстры. Думаю, мы все сделали правильно, хорошо справились с задачей. И я очень рад победить в Барселоне.

Наиболее важной задачей была работа с шинами. Они очень сильно нагревались, после чего машина начинала скользить», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен одолел «Макларен» в битве стратегий и выиграл гонку в Испании