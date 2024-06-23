Макс Ферстаппен: «Макларен» сегодня был очень быстр, это вызывает некоторое беспокойство»

Теги Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Ферстаппен высказался о выступлении «Макларена» на Гран-при Испании.

Пилот «Ред Булл» считает, что несмотря на победу его победу сегодня самой быстрой в гонке была машина «Макларена» под управлением Ландо Норриса.

И что «Ред Булл» нужно улучшать свой болид, если команда хочет и дальше удерживать преимущество в чемпионате.

«Я очень доволен. Мою гонку решило то, что я сумел выйти в лидеры на втором круге. Именно в этот момент мы победили.

«Макларен» сегодня был очень быстр, это вызывает некоторое беспокойство. Это не то, что вам хочется видеть.

Я хочу больше скорости, ведь в данный момент мы не являемся самыми быстрыми…но команда хорошо работает, мы выжимаем максимум из имеющихся возможностей.

Но невозможно все время полагаться только на это. Чтобы выигрывать гонки, обычно для этого вам нужна самая быстрая машина. Сейчас нам этого недостает», – рассказал Ферстаппен.

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1 комментарий
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Да, обгон рассела на втором круге, при том что норис застрял за ним надолго и позволил ферстапену выиграть гонку. Останься норис вплотную за ним, ферстапен не удержал бы победу в прямой схватке. А если бы норис сохранил лидерство на старте, то просто уехал бы к победе, так как темп у него был лучшим из всех.
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