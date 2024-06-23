Макс Ферстаппен: «Макларен» сегодня был очень быстр, это вызывает некоторое беспокойство»

Ферстаппен высказался о выступлении «Макларена» на Гран-при Испании.

Пилот « » считает, что несмотря на победу его победу сегодня самой быстрой в гонке была машина « » под управлением .

И что «Ред Булл» нужно улучшать свой болид, если команда хочет и дальше удерживать преимущество в чемпионате.

«Я очень доволен. Мою гонку решило то, что я сумел выйти в лидеры на втором круге. Именно в этот момент мы победили.

«Макларен» сегодня был очень быстр, это вызывает некоторое беспокойство. Это не то, что вам хочется видеть.

Я хочу больше скорости, ведь в данный момент мы не являемся самыми быстрыми…но команда хорошо работает, мы выжимаем максимум из имеющихся возможностей.

Но невозможно все время полагаться только на это. Чтобы выигрывать гонки, обычно для этого вам нужна самая быстрая машина. Сейчас нам этого недостает», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Испании: Расселл украл старт и схватил от «Мерса», лидеры менялись обгонами, Норрис рвал пелотон