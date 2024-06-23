Серхио Перес: «Главной проблемой была стартовая позиция»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес высказался о выступлении на Гран-при Испании.

Пилот «Ред Булл» отметил, что с учетом низкой стартовой позиции у него было мало шансов добиться хорошего результата.

«Главной проблемой была стартовая позиция. Первый отрезок получился действительно трудным, что несколько испортило нам гонку. В итоге нам пришлось перейти на стратегию с тремя пит-стопами.

Другие команды очень сильны, так что для нас важно стараться идеально проводить гоночные уик-энды. Сейчас сильнейшей командой в пелотоне кажется «Макларен», так что я надеюсь, что мы будем конкурентоспособны на трассах разных типов», – рассказал Перес.

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11 комментариев
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Нет. Главной проблемой была твоя никчемность. Понятно, что машина у макса совсем другая, но на этой он полюбому в призы бы заглядывал. А ты просто балласт, хоть и слегка похож на Тома Круза
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Главная проблема ты сам! На такой машине столько лажать надо талант иметь.
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Вечно оправдывающийся бездарь
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главная проблема- это перец в болиде.
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Кому-то реально интересно очередное нытьё бездарного ренты?
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Перес, соберись…
Пока ты выглядишь совершенно никчемно
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"А главной проблемой стартовой позиции был продленный контракт, так что это уже не мои проблемы" - добавил Перес.
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Ну да, дно в квалах опять слило квалу, оно ещё не раз сольёт квалы и потом гонки, это так и работает, поэтому такие гонщики должны сидеть максимум в Альпине или Астоне, и то времена когда можно было слить квалу , потом поставить новую резину, а первая десятка юзанную прошли, так что лучшие времена чики прошли, особенно когда вес решили уравнять балластом, тем более не понятно что персонаж делает в топ команде, чтобы прима рассказывала как ездит на 101% если только.
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Сейчас сильнейшей командой в пелотоне кажется «Макларен»
Не макларен в целом, а конкретно норис - быстрейший. Пиастри очевидно сильно ему уступает в гонках.
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