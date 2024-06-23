Серхио Перес: «Главной проблемой была стартовая позиция»

Перес высказался о выступлении на Гран-при Испании.

Пилот « » отметил, что с учетом низкой стартовой позиции у него было мало шансов добиться хорошего результата.

«Главной проблемой была стартовая позиция. Первый отрезок получился действительно трудным, что несколько испортило нам гонку. В итоге нам пришлось перейти на стратегию с тремя пит-стопами.

Другие команды очень сильны, так что для нас важно стараться идеально проводить гоночные уик-энды. Сейчас сильнейшей командой в пелотоне кажется «Макларен», так что я надеюсь, что мы будем конкурентоспособны на трассах разных типов», – рассказал .

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