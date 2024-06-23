Ландо Норрис о шансах выиграть Гран-при Испании: «Мне нужно сосредоточиться и ничего не испортить»

Теги Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Норрис оценил шансы победить на Гран-при Испании.

Пилот «Макларена», выигравший в этом сезоне гонку в Майами, сегодня будет стартовать с поула.

«Сейчас я просто думаю о гонке. Я еще ни разу не был так счастлив по итогам субботы, как сейчас. И я с нетерпением жду начала гонки, чтобы выяснить, сможем ли мы продолжить в том же духе.

Макс будет быстр. Мне кажется, что вчера болид «Ред Булл» был чуть-чуть быстрее, просто я лучше проехал свой круг. Мы также знаем, насколько хорошо в «Ред Булл» работают с шинами. Так что в гонке я жду тяжелую битву.

И я с нетерпением жду борьбу с Максом. В прошлом у меня было не так много шансов, но сегодня мне нужно справиться. Если я смогу хорошо стартовать, то все должно быть нормально. Но тут проще сказать, чем сделать. Мне нужно сосредоточиться и ничего не испортить», – рассказал Норрис.

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8 комментариев
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Ответ Mittermeyer
План такой, в первом повороте выносишь себя, Ферстаппена и Хэмилтона, а Джордж выигрывает гонку.
Джордж пролидирует до последнего поворота последнего круга, но гонку не выиграет
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Ответ Сергей Богатырёв
а зачем Хема выносить, если он, по-вашему, гораздо медленнее Джорджа?
Чтобы не дать шанса команде завторикеллить себя.
Хотя стоп, конспирологи доказали ведь уже, что Льюиса сливают...
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судя по сегодняшней гонке, на равных машинах, если рбр не накосячат с тактикой у ферзя выиграть шансов немного. плюс к этому ландо сам себе стратег, дождь в сочи ничему не научил похоже.
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Ахахахахахах🤣🤣🤣
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Как обычно всё сам себе испортил, в данном случае старт.
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Ответ Mittermeyer
План такой, в первом повороте выносишь себя, Ферстаппена и Хэмилтона, а Джордж выигрывает гонку.
а зачем Хема выносить, если он, по-вашему, гораздо медленнее Джорджа?
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