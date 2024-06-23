Ландо Норрис о шансах выиграть Гран-при Испании: «Мне нужно сосредоточиться и ничего не испортить»

Норрис оценил шансы победить на .

Пилот « », выигравший в этом сезоне гонку в Майами, сегодня будет стартовать с поула.

«Сейчас я просто думаю о гонке. Я еще ни разу не был так счастлив по итогам субботы, как сейчас. И я с нетерпением жду начала гонки, чтобы выяснить, сможем ли мы продолжить в том же духе.

будет быстр. Мне кажется, что вчера болид « » был чуть-чуть быстрее, просто я лучше проехал свой круг. Мы также знаем, насколько хорошо в «Ред Булл» работают с шинами. Так что в гонке я жду тяжелую битву.

И я с нетерпением жду борьбу с Максом. В прошлом у меня было не так много шансов, но сегодня мне нужно справиться. Если я смогу хорошо стартовать, то все должно быть нормально. Но тут проще сказать, чем сделать. Мне нужно сосредоточиться и ничего не испортить», – рассказал Норрис.

Квала «Ф-1» в Барселоне. Норрис вырвал поул у Ферстаппена – отрыв меньше 0,1 секунды