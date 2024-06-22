Ландо Норрис: «Сегодня на поул претендовали восемь машин. Они же, вероятно, могут выиграть завтрашнюю гонку»

Норрис поделился ожиданиями от гонки в Испании.

Пилот « » считает, что на победу в Испании претендуют сразу восемь пилотов.

«Я взволнован. До первого поворота вполне далеко, так что это одна из трасс, где ты не хочешь стартовать с поула. Но для нас это возможность попробовать выиграть гонку.

Мы не особо много тестировали темп на длинной дистанции. Мы немного его изучали – думаю, мы были близко, как и всегда.

Так что завтра не будет такого, что можно сказать, что эта или та машина будет быстрее. Думаю, вероятно, сегодня на поул претендовали восемь машин – « », мы, « », « ». Они же, вероятно, могут выиграть завтрашнюю гонку.

В общем, все сводится к тому, чтобы допустить наименьшее число ошибок. То же самое, что и сегодня – нам просто нужно провести еще одну хорошую гонку», – сказал Норрис.

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й