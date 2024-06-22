Ландо Норрис: «Сегодня на поул претендовали восемь машин. Они же, вероятно, могут выиграть завтрашнюю гонку»

Теги Гран-при Испании Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Ландо Норрис Авто

Норрис поделился ожиданиями от гонки в Испании.

Пилот «Макларена» считает, что на победу в Испании претендуют сразу восемь пилотов.

«Я взволнован. До первого поворота вполне далеко, так что это одна из трасс, где ты не хочешь стартовать с поула. Но для нас это возможность попробовать выиграть гонку.

Мы не особо много тестировали темп на длинной дистанции. Мы немного его изучали – думаю, мы были близко, как и всегда.

Так что завтра не будет такого, что можно сказать, что эта или та машина будет быстрее. Думаю, вероятно, сегодня на поул претендовали восемь машин – «Мерседес», мы, «Ред Булл», «Феррари». Они же, вероятно, могут выиграть завтрашнюю гонку.

В общем, все сводится к тому, чтобы допустить наименьшее число ошибок. То же самое, что и сегодня – нам просто нужно провести еще одну хорошую гонку», – сказал Норрис.

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

2 комментария
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Ландо, не надо нам сказок. На подиум претендовали ты, Макс и 2 Мерса, это было видно. 2 Феррари максимум претендовали на Топ-3. А Пиастри сегодня никак не ехал, даже времени не показал. Пусть лучше Пересу нальет за 9е место :)
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+1
8?
Норрис, Ферстаппен понятно.
С натяжкой два мерса, две феррари и Пиастри.
Кто восьмой?
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