Шарль Леклер об инциденте с Норрисом в 3-й практике: «Обычное недопонимание»

Теги Гран-при Испании Феррари Макларен Формула-1 Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Леклер рассказал о причинах инцидента с Норрисом в 3-й практике в Барселоне.

Пилот «Феррари» отметил, что не пытался как-то напугать или намеренно врезаться в болид Ландо Норриса, якобы пытаясь отомстить за сорванный быстрый круг.

По словам Леклера, он просто был вынужден сместиться в сторону, чтобы не помешать другим машинам, которые находились на быстром круге.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, вынесли Леклеру официальное предупреждение.

«Ландо выезжал с пит-лейн, а я находился позади него на быстром круге. Потом он бросил свой круг, и я тоже. Я тормозил, находясь рядом с ним, и неправильно оценил ситуацию.

Я находился на правой стороне трассы и не хотел сам помешать машинам позади, которые находились на быстром круге. Так что я с одной стороны был расстроен тем, что мне испортили быстрый круг, а с другой следил за ситуацией в зеркала заднего вида, стараясь не испортить круг никому другому. Именно в этот момент мы и столкнулись, но это было обычное недопонимание.

Подобные моменты всегда расстраивают, но контакт с другой машиной – это последнее, чего тебе хочется. Ты стараешься никогда не допускать ситуации, чтобы повредить свою машину прямо перед квалификацией», – рассказал Леклер.

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8 комментариев
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Ответ Volodya_A
Не видел момента, но по тем описаниям что видел - он врет. Подтвердите/опровергните?
Да не, он прям боднул ландо, в трансляции хорошо было видно
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Nothing, just an incident
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Не видел момента, но по тем описаниям что видел - он врет. Подтвердите/опровергните?
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Ответ hypnotoad94
Стролл тоже признал, по сути, что намеренно боднул. Понятно, что неприятно, когда тебя блокируют, но за такие психи можно было наказать посерьезнее. Пусть и практика
Блокирующий тоже может быть наказан серьезнее - он создает аварийную ситуацию на боевом круге
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Ответ Volodya_A
Не видел момента, но по тем описаниям что видел - он врет. Подтвердите/опровергните?
https://dubz.co/c/9dcae1 Вот онборд Шарля. Он сам довольно четко откомментировал эпизод в видео)
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Ответ hypnotoad94
https://dubz.co/c/9dcae1 Вот онборд Шарля. Он сам довольно четко откомментировал эпизод в видео)
Ошибаться, как говориться, можно, врать - нет
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