Шарль Леклер об инциденте с Норрисом в 3-й практике: «Обычное недопонимание»

Леклер рассказал о причинах инцидента с Норрисом в 3-й практике в Барселоне.

Пилот « » отметил, что не пытался как-то напугать или намеренно врезаться в болид , якобы пытаясь отомстить за сорванный быстрый круг.

По словам , он просто был вынужден сместиться в сторону, чтобы не помешать другим машинам, которые находились на быстром круге.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, вынесли Леклеру официальное предупреждение.

«Ландо выезжал с пит-лейн, а я находился позади него на быстром круге. Потом он бросил свой круг, и я тоже. Я тормозил, находясь рядом с ним, и неправильно оценил ситуацию.

Я находился на правой стороне трассы и не хотел сам помешать машинам позади, которые находились на быстром круге. Так что я с одной стороны был расстроен тем, что мне испортили быстрый круг, а с другой следил за ситуацией в зеркала заднего вида, стараясь не испортить круг никому другому. Именно в этот момент мы и столкнулись, но это было обычное недопонимание.

Подобные моменты всегда расстраивают, но контакт с другой машиной – это последнее, чего тебе хочется. Ты стараешься никогда не допускать ситуации, чтобы повредить свою машину прямо перед квалификацией», – рассказал Леклер.

Квала «Ф-1» в Барселоне. Норрис вырвал поул у Ферстаппена – отрыв меньше 0,1 секунды