Джордж Расселл: «В 9 из 10 случаев гонку выиграет быстрейший пилот»

Расселл полагает, что в Испании многое решит работа с шинами.

Пилот « » поделился ожиданиями от Гран-при Испании, после того как квалифицировался четвертым.

«Не думаю, что будет так сложно обгонять, потому что здесь очень сильно изнашиваются шины. Нужно продержаться два-три круга, и затем внезапно вы, вероятно, окажетесь на четыре десятых быстрее своего соперника.

Очевидно, мы находимся в хорошем положении. Третье и четвертое место дают возможность принять разные стратегические решения. Но в конце концов завтра в 9 из 10 случаев гонку выиграет быстрейший пилот», – сказал .

Кроме того, британец оценил прогресс команды после обновления болида на Гран-при Монако.

«Никогда не знаешь на 100% [насколько ты действительно быстр]. Но мы явно пребываем в наиболее уверенном состоянии за последние три года. Думаю, это естественно. Мы набираемся опыта. Мы три года выступаем с этими правилами: думаю, мы все знаем, что позволяет сделать хорошую машину в эту эпоху.

Думаю, уже доказано, что первые четыре команды находятся в очень плотной борьбе. Так что в ближайших гонках, вероятно, на стартовую позицию будут влиять незначительные отличия».

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й