Карлос Сайнс: «У «Феррари» по-прежнему есть проблемы с подпрыгиванием болида в скоростных поворотах»

Теги Гран-при Испании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс пожаловался на проблемы с подпрыгиванием болида «Феррари».

Испанец отметил, что остался разочарован итогам квалификации к Гран-при Испании, учитывая проблемы с поведением болида и отставанием от конкурентов.

«На протяжении всего уик-энда у нас были проблемы в скоростных поворотах. У нас по-прежнему есть проблемы с так называемым феноменом подпрыгивания болида, из-за чего в скоростных поворотах нам приходится очень непросто. Вероятно, это также довольно сильно «убивает» шины на третьем секторе.

Как бы то ни было, данный технический регламент действует вот уже третий год, а мне до сих пор приходится бороться с подпрыгиванием болида в скоростных поворотах, когда увеличивается боковая нагрузка. И нам на протяжении всего уик-энда было трудно избавиться от данной проблемы. И нам так и не удалось этого сделать.

Мы приезжаем на эту трассу и видим, как у «Ред Булл» и «Макларена» вообще нет никаких проблем с подпрыгиванием болида. Эти команды хорошо поработали.

Мы осознали, что когда «Ред Булл» и «Макларен» включают системы на своих болидах на полную мощность, они получают перед нами преимущество. И я разочарован, потому что после практик мне казалось, что в этот уик-энд у нас есть шанс побороться за поул. Но во втором сегменте квалификации мы быстро осознали, что это не так», – рассказал Сайнс.

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