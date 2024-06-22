Даниэль Риккардо: «Я бы хотел думать, что из обновлений можно извлечь побольше»

Риккардо поделился впечатлениями от квалификации в Испании.

« » привезла обновления на Гран-при Испании, включая новое днище. Однако в квалификации команда показала достаточно слабый результат, вылетев в первом сегменте обеими машинами.

«Я бы хотел думать, что из обновлений можно извлечь побольше, так что именно этим мы и продолжим заниматься. Но с другой стороны, по моим ощущениям, в практиках у нас было куда больше проблем с балансом, а сегодня, в квалификации, болид работал лучше.

Мне, в общем-то, не казалось, что болид был слишком плох в квалификации. Конечно, есть повороты, где ты чувствуешь, что должен проходить ровно или что-то в этом роде. Так что знаете, может, нам немного недостает нагрузки, но в целом мне было намного комфортнее, чем вчера.

Я пока не говорил с Юки [Цунодой], но не думаю, что он был очень недоволен болидом. Мы просто не так быстры, и обычно в первом сегменте используется три комплекта… Это никогда не гарантирует вам места во втором сегменте, но дает больший шанс. Думаю, мы просто находимся в таком положении, когда у нас нет темпа при нынешних настройках – так что мы продолжим работу», – сказал .

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й