Шарль Леклер: «Сегодня у нас просто не было темпа»

Леклер остался разочарован выступлением в квалификации к .

Пилот « » признал, что команда ожидала добиться большего, чем позиций на третьем ряду стартовой решетки.

«Разумеется, мы разочарованы – потому что мы ожидали может и не поула, но полагали, что будем близки. Сегодня же мы оказались от лидеров заметно дальше, чем ожидали.

И это разочаровывает. С другой стороны, мы с моими инженерами отлично поработали, изменив машину по сравнению со вчерашним днем, благодаря чему мы вновь смогли нащупать нужные ощущения.

Тем не менее, сегодня у нас просто не было темпа. Мы все перепробовали, но скорости просто не хватало», – рассказал .

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