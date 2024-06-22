Шарль Леклер: «Сегодня у нас просто не было темпа»

Теги Гран-при Испании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер остался разочарован выступлением в квалификации к Гран-при Испании.

Пилот «Феррари» признал, что команда ожидала добиться большего, чем позиций на третьем ряду стартовой решетки.

«Разумеется, мы разочарованы – потому что мы ожидали может и не поула, но полагали, что будем близки. Сегодня же мы оказались от лидеров заметно дальше, чем ожидали.

И это разочаровывает. С другой стороны, мы с моими инженерами отлично поработали, изменив машину по сравнению со вчерашним днем, благодаря чему мы вновь смогли нащупать нужные ощущения.

Тем не менее, сегодня у нас просто не было темпа. Мы все перепробовали, но скорости просто не хватало», – рассказал Леклер.

Квала «Ф-1» в Барселоне. Норрис вырвал поул у Ферстаппена – отрыв меньше 0,1 секунды

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И снова обновления работают супер! Такой пакет привезли. Надеюсь это был последний пакет обновлений, а то скоро перестанут в третий сегмент выходить.
+6
-1
+5
Надеемся что с гоночным темпом всё в порядке будет, как и стратегия.
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий