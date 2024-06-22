Карлос Сайнс: «Соперники оказались быстрее, чем мы думали»

Теги Гран-при Испании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс признал нехватку скорости в квалификации к Гран-при Испании.

Пилот «Феррари» отметил, что команда на сегодня оказалась не готова к соперничеству с прямыми конкурентами.

«Соперники оказались быстрее, чем мы думали. После свободных заездах я думал, что мы будем бороться за поул, но уже во втором сегменте, когда все включили все на полную мощность, нам было непросто – и было ясно, что нам не хватает где-то 0,2 секунды.

На самом деле 0,2 секунды на такой трассе – это очень много. Притом что я проехал два неплохих круга, и у Шарля тоже было две неплохие попытки. Не думаю, что сегодня мы могли сделать что-то большее.

С точки зрения слабых сторон нашей машины эта трасса немного напоминает мне то, что было в Китае и на «Сузуке». Мы постараемся понять, за счет чего способны улучшить время на круге», – рассказал Сайнс.

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Мы думали быстрее, чем соперники оказались.
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