Пьер Гасли: «Позитивная пятница. Сегодня вечером играет сборная Франции, так что надеюсь, что день продолжит быть позитивным до самого конца!»

Гасли подвел итоги первых практик Гран-при Испании.

Пилот « » остался доволен пятничными практиками: в первой француз показал 13-е время, во второй – 4-е.

«Должен сказать, это была очень-очень хорошая вторая тренировка. Это оказалось небольшим сюрпризом. Мы не ожидали такого хорошего темпа. Мы воспользуемся этим.

Этим утром у нас были некоторые проблемы с моей машиной с точки зрения аэродинамики. Нам удалось все исправить во второй практике, и ровно с ее начала все было хорошо. Я закончил круг, был им доволен и вполне приятно удивлен. Когда я увидел наш результат, на моем лице высветилась улыбка.

Думаю, по ощущениям есть еще несколько вещей, которые вызывают у меня дискомфорт в болиде, и я хотел бы улучшить ситуацию завтра. Но у нас определенно хорошая основа для работы», – сказал .

Пьер также ответил на вопрос, так же ли конкурентоспособен «Альпин» на длинных отрезках, как и на коротких:

«Я пока не видел сравнения нашего темпа с остальными. Было жарко, наблюдалась деградация резины. Думаю, можно ждать чего-то вроде прошлогодних условий.

Пока должен сказать, что это позитивная пятница. Сегодня вечером играет сборная Франции [на Евро-2024], так что надеюсь, что день продолжит быть позитивным до самого конца! Мы хорошо поработаем, чтобы убедиться в том, что сможем найти правильные настройки и продолжим улучшать все завтра».

Гран-при Испании-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й