Гельмут Марко: «Ферстаппен хотел заменить и переднее, и заднее антикрыло, но нужно думать и о воскресной гонке»

Марко оценил текущее положение « ».

Советник команды подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании, отметив, что Ферстаппен был не в полной мере доволен работой болида и хотел использовать антикрылья другой спецификации.

«Мы не использовали двигатель на полную мощность, так что пока у нас нет поводов бить тревогу. Темп на длинной дистанции выглядит неплохо.

Думаю, замена заднего антикрыла могла бы стать решением [на установке другой спецификации настаивал ], но процедура замены заняла бы 20 минут. Так что мы не стали этого делать.

Макс хотел заменить и переднее, и заднее антикрыло, но нужно думать и о воскресной гонке», – рассказал .

Гран-при Испании-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й