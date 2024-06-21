Гельмут Марко: «Ферстаппен хотел заменить и переднее, и заднее антикрыло, но нужно думать и о воскресной гонке»
Марко оценил текущее положение «Ред Булл».
Советник команды подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании, отметив, что Ферстаппен был не в полной мере доволен работой болида и хотел использовать антикрылья другой спецификации.
«Мы не использовали двигатель на полную мощность, так что пока у нас нет поводов бить тревогу. Темп на длинной дистанции выглядит неплохо.
Думаю, замена заднего антикрыла могла бы стать решением [на установке другой спецификации настаивал Макс Ферстаппен], но процедура замены заняла бы 20 минут. Так что мы не стали этого делать.
Макс хотел заменить и переднее, и заднее антикрыло, но нужно думать и о воскресной гонке», – рассказал Марко.
Гран-при Испании-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й