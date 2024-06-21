Зак Браун о Гран-при Испании: «Сейчас у нас есть четыре команды, которые способны обойти друг друга»

Браун оценил перспективы « » на .

Исполнительный директор команды считает, что выступления на трассе в Барселоне могут помочь получить представление о том, чего стоит ждать от ведущих команд в дальнейшем.

«Как мне кажется, сейчас у нас есть четыре команды, которые способны обойти друг друга, и результат, как и всегда, будет зависеть от уровня исполнения. Все команды очень хорошо знают эту трассу, мы часто проводили здесь тесты. Так что результаты этого уик-энда могут помочь получить представление о том, как может выглядеть ситуация в оставшейся части сезона.

Что касается наших пилотов, то они говорят похожие вещи и подталкивают друг друга вперед. В долгосрочной перспективе у нас самая интересная пара пилотов во всем пелотоне. Сам же я хочу привнести в нашу команду больше стабильности и убедиться в том, что мы не будем сбавлять обороты», – рассказал .

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