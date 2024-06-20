Оливер Бермэн о возможном переходе в «Хаас»: «Стараюсь держаться подальше от слухов, это вредно для здоровья»

Бермэн опроверг информацию о подписании контракта с «Хаасом».

Резервный пилот « » выступит за « » в первой практике перед – в общей сложности для него в этом сезоне запланировано шесть таких сессий.

В прессе в последнее время все чаще стала появляться информация о том, что Бермэн уже подписал контракт с «Хаасом» на следующий сезон, на что сам гонщик ответил, что все это не более чем слухи.

«Все это слухи и домыслы, вообще ничем не подкрепленные. Я же просто стараюсь сосредоточиться на том, что я делаю за рулем болида, и в конечном счете просто стараюсь держать подальше от всех этих слухов, потому что это вредно для здоровья.

Моя цель, как гонщика – продолжать выступать как можно лучше. И мне кажется, что первую практику на этапе в Имоле я провел хорошо, я был всем доволен. И сейчас я хотел бы продолжить в том же духе. Что касается сроков [принятия решения по следующему сезону], то никаких определенных рамок у меня нет», – рассказал .

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