Карлос Сайнс о пропуске Гран-при из-за аппендицита: «Сначала хотел выступить в гонке, но врачи меня остановили»

Сайнс поделился воспоминаниями о пропуске гонки.

Пилот «Феррари» не смог выступить на Гран-при Саудовской Аравии этого года из-за аппендицита. При этом определить проблему удалось не сразу и Сайнс, предполагая, что просто заболел вирусной инфекцией, успел провести первую и вторую практику в пятницу.

И только в субботу стало понятно, что требуется операция, а в составе «Феррари» на том этапе испанца заменил .

«Я хотел выступить на , но врачи меня остановили. Риск был бы слишком велик.

На самом деле, те две пятничные практики стали самыми сложными сессиями за всю мою карьеру. Мы были на очень скоростной трассе, где нагрузки очень велики, при этом я не ел, у меня не было сил, я потел больше обычного. Было непросто.

В субботу утром я осознал, что моя болезнь была все-таки не вирусной инфекцией. Сначала я попросил сделать мне укол, чтобы выступать в гонке, но после того, что мне сказали врачи, сразу решился на операцию.

Изначально я хотел продолжить выступления и отложить операцию, но врачи сказали мне, что в этом случае будет велик риск того, что я могу просто умереть», – рассказал Сайнс.

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