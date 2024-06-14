Шоссейно-кольцевые мотогонки на «Мото Драйв» пройдут в статусе Кубка губернатора Ленинградской области

29 и 30 июня в рамках спортивного праздника «Мото Драйв» на главной трассе автодрома «Игора Драйв» развернутся одни из самых зрелищных соревнований страны по шоссейно-кольцевым гонкам «Моторинг». Они пройдут в статусе Кубка губернатора Ленинградской области по мотогонкам.

28 команд и 210 райдеров будут бороться за подиум в классах Superbike и Supersport. По окончании мото-уик-энда мы узнаем, кто из них станет победителем шоссейно-кольцевых гонок «Моторинг».

«Я отношу себя к любителям мотоспорта, и для меня в свободное время прокатиться на мотоцикле – большое удовольствие. Хочу сказать, что имел счастье прокатиться на мотоцикле по трассам автодрома «Игора Драйв». Это непередаваемое ощущение. И в том числе по этой причине я рад, что на базе данного многофункционального комплекса пройдут зрелищные мотогонки, особенно в рамках масштабного спортивного события. Такие мероприятия, как «Мото Драйв», демонстрируют все возможности для развития спорта, доступные каждому жителю региона», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Помимо этого, гостей «Игора Драйв» ждут два дня экстремальных и зрелищных гонок в различных дисциплинах, в том числе зрители увидят динамичный и непредсказуемый этап по эндуро.

В субботу на трассе мотокросса с искусственными препятствиями опытные и начинающие спортсмены продемонстрируют свое мастерство в двух зачетных классах – «турист» и «турист-про». Впервые на трек выйдут райдеры на тяжелых мотоциклах весом до 200 кг и выше. В режиме реального времени гости «Мото Драйв» увидят, как массивные байки ведут себя на треке, особенности поворотов и маневрирования. Гонка будет эффектной и впечатляющей!

В воскресенье состоится динамичная гонка 5 на 5. На трассе суперкросса с «острыми» трамплинами, волнами и резкими поворотами райдерам предстоит проехать пять гонок по пять кругов. Каждый гость сможет погрузиться в атмосферу драйва и завораживающих соревнований!

Помимо насыщенной спортивной программы, зрителей «Мото Драйв» ждет мастер-класс по эндуро. О высокой скорости и адреналине этой дисциплины мотоспорта расскажет Давид Леонов – чемпион России по эндуро-кроссу, мастер спорта по мотокроссу и многократный призер чемпионата России по мотокроссу.

Спортивное мероприятие «Мото Драйв» на автодроме «Игора Драйв» проводится впервые. «В этом сезоне запускаем новый, пилотный для нас проект, в рамках которого подготовлено много активностей. Основная цель – показать все разнообразие и универсальность мотоспорта и его дисциплин. Уверен, «Мото Драйв» подарит каждому яркие эмоции!» – поделился генеральный директор «Игора Драйв» Алексей Титов.

Также всех участников мероприятия встретит современный, мощный концертно-развлекательный комплекс Soundtruck «BIG BOOM», не имеющий аналогов в мире! Здесь вас ждет музыкальный подарок – специально для вас выступление групп «The Kitchers», «Круто Band», «Marlyn Band» и море позитивной музыки от лучших диджеев страны. Восполнить силы поможет зона фуд-траков.

Все поклонники активного отдыха и мотоциклетной техники увидят настоящее трюковое шоу «Стантрайдинг»! Профессиональные мотогонщики в режиме реального времени покажут эффектные трюки на площадке для дрифта и стартовой прямой: езду на одном колесе, резкие торможения, дрифт и проезды верхом на бензобаке на одной ноге. Это будет потрясающе!

Также в различных локациях на территории автодрома «Игора Драйв» гостей будут ждать площадки для паркура, хип-хопа, брейк-данса, воркаута и граффити. Там же пройдут мастер-классы и импровизированные соревнования по BMX и скейтбордингу.

Весь день будет работать граффити-площадка. Специальную конструкцию разрисует профессиональный художник. Каждый участник «Мото Драйв» сможет поучаствовать в мастер-классе по граффити и сделать памятные фото, так как в конце дня площадка станет одной большой фотозоной.

Продажа билетов на «Мото Драйв» уже открыта на официальном сайте автодрома «Игора Драйв».