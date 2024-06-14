Шарль Леклер: «Одной из слабых сторон болида «Феррари» является прохождение длинных, медленных поворотов»

Леклер оценил текущие возможности болида « ».

По словам гонщика Скудерии, последние обновления в комплексе позволили «Феррари» сделать шаг вперед, но на данный момент речь все-таки не идет о том, чтобы полностью нивелировать отставание от « ».

«Мне кажется, что сильные стороны «Ред Булл» будут больше заметны на таких трассах, как в Барселоне. Но посмотрим, как все сложится. В любом случае, я думаю, что позади «Ред Булл» борьба будет очень плотной.

Я также по-прежнему считаю, что одной из слабых сторон нашего болида является прохождение длинных, медленных поворотов. Например, серьезные трудности с этим у нас возникли на трассе в Китае.

И именно над этой областью болида нам нужно работать – именно эту область я бы назвал наиболее проблемной, хотя есть и другие.

Много небольших новых деталей в комплексе могут обеспечить ключевую разницу, но в целом наш пакет обновлений чуть-чуть повысил уровень прижимной силы и чуть-чуть снизил уровень лобового сопротивления. Но совершенно очевидно, что этого будет недостаточно, чтобы устранить отставание от лидеров», – рассказал .

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