Макс Ферстаппен: «Если найти способ сочетать одно с другим, я думаю, участие в Ле-Мане возможно даже по ходу сезона «Ф-1»

Ферстаппен рассказал о планах выступить в гонке «24 часа Ле-Мана».

Пилот « » неоднократно заявлял, что хотел бы принять участие в легендарном марафоне при наличии такой возможности.

При этом признал, что уже контактировал с представителями некоторых команд, выступающих в Ле-Мане:

«Разумеется, с вами порой связываются определенные люди, но эту возможность в любом случае нужно будет реализовать в подходящее время и подходящим образом.

Да и я не хочу торопиться с принятием такого решения. Думаю, всем командам понадобится еще минимум пара лет, чтобы разобраться с прототипами нового поколения, потому что в конечном счете сейчас ситуация все равно упирается в «Баланс производительности» [правило по уравниванию скорости команд путем добавления балласта], и это усложняет задачу».

Оценивая свои шансы на участие в «24-х часах Ле-Мана» в обозримом будущем Ферстаппен отметил важность правильной подготовки:

«На самом деле это целиком зависит от подготовки – от того, возможно ли для тебя провести подготовку должным образом или нет. Примерно то же самое происходит в симрейсинге. Например, я бы точно не поехал свою гонку в симрейсинге по ходу гоночного уик-энда в Имоле, если бы не смог нормально к этому подготовиться. Но в этот раз такая возможность у меня была.

Ну и, разумеется, невозможно в один уик-энд участвовать и в Ле-Мане, и в «Формуле-1». Но если найти способ сочетать одно с другим, я думаю, что участие в Ле-Мане возможно даже по ходу сезона «Формулы-1».

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