Карлос Сайнс о развороте в конце Гран-при Канады: «Я бы хотел принести извинения и команде, и Албону»

Теги Гран-при Канады Феррари Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Александр Албон Авто

Сайнс извинился перед Албоном за столкновение на Гран-при Канады.

Пилот «Феррари» по ходу гонки пытался прорваться в топ-10 и совершил слишком оптимистичный маневр. В итоге Сайнса развернуло на поребрике и инцидент закончился столкновением с Алексом Албоном – в результате которого оба гонщика были вынуждены сойти с дистанции Гран-при.

«Гонка, которую команде лучше забыть. На протяжении всего гоночного уик-энда мы ходили по грани.

Что касается случившегося инцидента, то находясь в DRS-паровозике я попробовал атаковать, чтобы прорваться вперед, но ошибся, заехав на поребрик.

Я бы хотел принести извинения и команде, и Алексу Албону. Теперь же нам нужно разобраться в том, что именно произошло с командой на этом этапе, и двигаться дальше», – рассказал Сайнс.

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