Албон попал в топ-3 лучших гонщиков Гран-при Канады по версии The Race, Сайнс – 17-й, Перес – 20-й

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Пресса выбрала лучших пилотов «Ф-1» в Монреале.

Эксперт The Race Эдд Стро после каждой гонки «Формулы-1» распределяет гонщиков от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первое место в рейтинге по итогам Гран-при Канады занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, также в топ-3 попали Ландо Норрис из «Макларена» и лидер «Уильямса» Алекс Албон.

Ветеран «Астон Мартин» Фернандо Алонсо впервые за последнее время провел этап успешно и оказался четвертым в списке, Даниэль Риккардо из «РБ» стал седьмым.

Неудачно Гран-при сложился для «Феррари»: выступления Шарля Леклера потянули на девятую строчку, в то время как его напарник Карлос Сайнс расположился на 17-м месте. Худшим признали гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, который не пробился во второй сегмент квалификации и сошел в гонке после аварии.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Канады (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Алекс Албон («Уильямс»)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Даниэль Риккардо («РБ»)
8. Пьер Гасли («Альпин»)
9. Шарль Леклер («Феррари»)
10. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
11. Эстебан Окон («Альпин»)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Валттери Боттас («Заубер»)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
16. Юки Цунода («РБ»)
17. Карлос Сайнс («Феррари»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
20. Серхио Перес («Ред Булл»)
 

Что случилось на Гран-при Канады: дождевая комедия, сдавший победу пит-стопами «Макларен», бесконечные обгоны за подиум

8 комментариев
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Ответ agiptm21
а за что леклера на 9 поставили ? :)
за страдания
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а за что леклера на 9 поставили ? :)
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Ответ Денис Гаджиев
Очередное доказательство того, что Сайнс - посмешище. Сам вылетел и решил еще и выбить альбона, в чем вообще смысла нету. Гнилого человека сразу видно
мдаа..
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Ответ agiptm21
а за что леклера на 9 поставили ? :)
Каждый раз смотря этот рейтинг не понимаю как ставят оценки. Вот например Окон 11, а Гасли 8. Почему? Что Гасли сделал лучше Окона? Он на одну позицию выше только потому, что так попросила команда.
Или например почему Алонсо выше Рассела? Алонсо приехал ровно на ту позицию, на которую ему позволяла машина, а Рассел приехал впереди Пиастри на более сильной машине и Хэмилтона на такой же.
Ну или чем Саржент лучше Чжоу, хотелось бы услышать хоть одно обьяснение.
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Окон с последнего места в очки зашел. Еще и на ведре. Он в топ-3 должен быть!
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Не болельщик многообразного сэра, но он незаслуженно низко.
Этот эксперт Эдик по ходу тоже бухал вместе с Феррари и Пересом, продолжали обмывать победу в Монако и новый контракт мексиканца.
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Ответ Денис Гаджиев
Очередное доказательство того, что Сайнс - посмешище. Сам вылетел и решил еще и выбить альбона, в чем вообще смысла нету. Гнилого человека сразу видно
а он что, спецом выбил Албона, чтоб его так критиковать?
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