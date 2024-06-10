Албон попал в топ-3 лучших гонщиков Гран-при Канады по версии The Race, Сайнс – 17-й, Перес – 20-й

Пресса выбрала лучших пилотов «Ф-1» в Монреале.

Эксперт The Race Эдд Стро после каждой гонки «Формулы-1» распределяет гонщиков от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первое место в рейтинге по итогам Гран-при Канады занял пилот «Ред Булл» , также в топ-3 попали из « » и лидер « » Алекс Албон.

Ветеран «Астон Мартин» впервые за последнее время провел этап успешно и оказался четвертым в списке, Даниэль Риккардо из «РБ» стал седьмым.

Неудачно Гран-при сложился для «Феррари»: выступления Шарля Леклера потянули на девятую строчку, в то время как его напарник Карлос Сайнс расположился на 17-м месте. Худшим признали гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, который не пробился во второй сегмент квалификации и сошел в гонке после аварии.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Канады (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Алекс Албон («Уильямс»)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Даниэль Риккардо («РБ»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Шарль Леклер («Феррари»)

10. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

11. Эстебан Окон («Альпин»)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Валттери Боттас («Заубер»)

15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

16. Юки Цунода («РБ»)

17. Карлос Сайнс («Феррари»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

20. Серхио Перес («Ред Булл»)

Что случилось на Гран-при Канады: дождевая комедия, сдавший победу пит-стопами «Макларен», бесконечные обгоны за подиум