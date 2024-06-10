Албон попал в топ-3 лучших гонщиков Гран-при Канады по версии The Race, Сайнс – 17-й, Перес – 20-й
Пресса выбрала лучших пилотов «Ф-1» в Монреале.
Эксперт The Race Эдд Стро после каждой гонки «Формулы-1» распределяет гонщиков от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.
Первое место в рейтинге по итогам Гран-при Канады занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, также в топ-3 попали Ландо Норрис из «Макларена» и лидер «Уильямса» Алекс Албон.
Ветеран «Астон Мартин» Фернандо Алонсо впервые за последнее время провел этап успешно и оказался четвертым в списке, Даниэль Риккардо из «РБ» стал седьмым.
Неудачно Гран-при сложился для «Феррари»: выступления Шарля Леклера потянули на девятую строчку, в то время как его напарник Карлос Сайнс расположился на 17-м месте. Худшим признали гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, который не пробился во второй сегмент квалификации и сошел в гонке после аварии.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Канады (The Race)
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Или например почему Алонсо выше Рассела? Алонсо приехал ровно на ту позицию, на которую ему позволяла машина, а Рассел приехал впереди Пиастри на более сильной машине и Хэмилтона на такой же.
Ну или чем Саржент лучше Чжоу, хотелось бы услышать хоть одно обьяснение.
Этот эксперт Эдик по ходу тоже бухал вместе с Феррари и Пересом, продолжали обмывать победу в Монако и новый контракт мексиканца.