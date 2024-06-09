Кристиан Хорнер: «Мы решили продлить контракт с Пересом еще на год – а также хотели использовать опцию продления контракта Цуноды»

Хорнер заявил о продлении контракта с Пересом по схеме 1+1.

Ранее сообщалось, что Перес подписал с «Ред Булл» новый двухлетний контакт. Советник «Ред Булл» Гельмут Марко, хоть и с оговоркой, но также подтвердил то, что с Пересом было достигнуто соглашение на два года.

В то время как, по словам руководителя «Ред Булл», на данный момент контракты с Пересом и с в «РБ» были продлены на один сезон с опцией дальнейшего продления.

«Они оба гонщики системы «Ред Булл». Мы решили продлить контракт с Чеко еще на год. Но в то же время хотели и воспользоваться опцией продления контракта Юки. В данный момент он отлично выступает за команды «РБ». Так что да, он останется с нами еще на год.

Контракт Переса? Ну, 1+1=2 – так что у него двухлетний контракт. Но как и в случае с любым контрактом, соглашение может предусматривать самые разнообразные опции. Детали которых, разумеется, останутся между командой и гонщиком», – рассказал .

«Ред Булл» продлил Переса еще на 2 года! И зачем он чемпионам «Ф-1»?