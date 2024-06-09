Ландо Норрис уверен, что поборется за победу: «У «Макларена» отличный гоночный темп на последних этапах»

«Макларен» способен выиграть гонку в Монреале, убежден Норрис.

Пилот «Макларена» ответил на вопрос об уверенности в том, что удастся сразиться за первое место на .

Ландо проиграл соперникам из « » и « » Джорджу Расселлу и 0,02 секунды в квалификации и начнет заезд третьим.

«У нас отличный гоночный темп на последних нескольких этапах. Так что отвечу «да». Я считаю, мы в борьбе. Все очень плотно.

Но, знаете, Джордж был фаворитом весь уик-энд, «Мерседес» очень быстр. И Джордж прекрасно проявил себя в квалификации. И, похоже, на бумаге… [«Мерседес»] чувствует себя несколько комфортнее – команда возглавляла протоколы практически постоянно с первого круга, чего не скажешь о нас. Мы скорее прибавляли по ходу уик-энда.

Однако, как я уже сказал, воскресенье – тот день, когда мы выступаем очень здорово в последнюю пару месяцев», – отметил Норрис.

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