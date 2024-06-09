Ландо Норрис уверен, что поборется за победу: «У «Макларена» отличный гоночный темп на последних этапах»

Теги Гран-при Канады Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

«Макларен» способен выиграть гонку в Монреале, убежден Норрис.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос об уверенности в том, что удастся сразиться за первое место на Гран-при Канады.

Ландо проиграл соперникам из «Мерседеса» и «Ред Булл» Джорджу Расселлу и Максу Ферстаппену 0,02 секунды в квалификации и начнет заезд третьим.

«У нас отличный гоночный темп на последних нескольких этапах. Так что отвечу «да». Я считаю, мы в борьбе. Все очень плотно.

Но, знаете, Джордж был фаворитом весь уик-энд, «Мерседес» очень быстр. И Джордж прекрасно проявил себя в квалификации. И, похоже, на бумаге… [«Мерседес»] чувствует себя несколько комфортнее – команда возглавляла протоколы практически постоянно с первого круга, чего не скажешь о нас. Мы скорее прибавляли по ходу уик-энда.

Однако, как я уже сказал, воскресенье – тот день, когда мы выступаем очень здорово в последнюю пару месяцев», – отметил Норрис.

Главный шок первой трети года «Ф-1» – обновления и взлет «Макларена». Даже команда не ждала такого эффекта!

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2 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Прокладка между рулём и сиденьем хвастается, что в гонке за счёт гоночного темпа Макларена он может выиграть. Но все помнят, как в начале прошлого сезона, до всех успешных обновлений Макларенов, Норрис посасывал бибу где-то около Сарджента в гонце пелетона и ничего не мог сделать, Норрис вообще ничего не решает, обыкновенный средненький наездник.
Алонсо в макларане тоже вроде посасывал,лучше вандорна)
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