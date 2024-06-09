Оскар Пиастри: «Две машины на втором ряду стартовой решетки – хороший результат для «Макларена»

Пиастри остался доволен выступлением команды в квалификации в .

Пилот « » отметил, что две машины на втором ряду стартовой решетки можно считать хорошим результатом – особенно учитывая то, в насколько непростых условиях проходила сессия.

«Думаю, квалификация вышла немного хаотичной для всех участников. Все было очень непросто. Посмотрите хотя бы на Джорджа Расселла – в третьем сегменте он проехал свой круг на 0,3 секунды медленнее, чем во втором сегменте, и при этом оказался на поуле.

Дождь и ветер сильно осложняли нам жизнь. Думаю, многие пилоты могут сказать, что вполне могли бы проехать свои круги на 0,3 – 0,4 секунды быстрее.

Если бы кому-то удалось проехать идеальный круг в таких условиях, то он бы, вероятно, оказался на поуле с преимуществом в полсекунды над всеми остальными.

Что касается гонки, то я, можно сказать, на собственном опыте научился тому, что не стоит делать прогнозы на свою гонку [смеется]. Но теперь, когда мы действительно входим в группу лидеров, мы можем стремиться к победе в каждой гонке.

В этот уик-энд наша машина оказалась быстрой. И мне кажется, что с учетом того, в каких условиях проходит уик-энд, две машины на втором ряду стартовой решетки – это для «Макларена» хороший результат», – рассказал .

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