Джордж Расселл: «Мне пришлось внимательно изучить данные с машины Хэмилтона. И, честно говоря, это очень сильно помогло»

Расселл выиграл поул благодаря изучению настроек болида .

Пилот « » признал, что по итогам свободных заездов ему было трудно подобрать оптимальные настройки болида. Но потом, посмотрев данные с машины Хэмилтона в третьей практике, он сумел внесли в настройки необходимые изменения и оптимизировать баланс.

В итоге это помогло Раселлу выиграл поул, в то время как Хэмилтон провел квалификацию не лучшим образом:

«В субботу утром Льюис просто летал по трассе и был намного быстрее меня. Мне пришлось внимательно изучить данные с его машины и попытаться понять, что именно он делает иначе в сравнении со мной. И, честно говоря, это очень сильно мне помогло.

Так что я просто очень рад тому, что в итоге у нас все получилось, поскольку мне кажется, что мы заслужили этот результат той тяжелой работой, которую проделали, и в этот уик-энд машина работает просто отлично».

Одной из причин, которые помогли выиграть поул, стало обновленное переднее антикрыло, которое «Мерседес» привез на . Основной задачей нового крыла было сбалансировать работу болида в скоростных и медленных поворотах:

«Думаю, до этого нам приходилось в основном бороться с недостаточной поворачиваемостью. В прошлом же году у нас наоборот были большие проблемы с избыточной поворачиваемостью. Так что мы пытались найти своего рода промежуточный вариант – между тем, что было в прошлом году, и что получилось в этом. И сейчас, как нам кажется, мы нашли тот самый оптимальный вариант.

На самом деле, честно говоря, мы довольно давно об этом говорили. И сейчас, видя что проделанная работа обернулась поулом, к нам приходит чувство облегчения».

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