Джордж Расселл: «Мне пришлось внимательно изучить данные с машины Хэмилтона. И, честно говоря, это очень сильно помогло»
Расселл выиграл поул благодаря изучению настроек болида Хэмилтона.
Пилот «Мерседеса» признал, что по итогам свободных заездов ему было трудно подобрать оптимальные настройки болида. Но потом, посмотрев данные с машины Хэмилтона в третьей практике, он сумел внесли в настройки необходимые изменения и оптимизировать баланс.
В итоге это помогло Раселлу выиграл поул, в то время как Хэмилтон провел квалификацию не лучшим образом:
«В субботу утром Льюис просто летал по трассе и был намного быстрее меня. Мне пришлось внимательно изучить данные с его машины и попытаться понять, что именно он делает иначе в сравнении со мной. И, честно говоря, это очень сильно мне помогло.
Так что я просто очень рад тому, что в итоге у нас все получилось, поскольку мне кажется, что мы заслужили этот результат той тяжелой работой, которую проделали, и в этот уик-энд машина работает просто отлично».
Одной из причин, которые помогли Расселлу выиграть поул, стало обновленное переднее антикрыло, которое «Мерседес» привез на Гран-при Канады. Основной задачей нового крыла было сбалансировать работу болида в скоростных и медленных поворотах:
«Думаю, до этого нам приходилось в основном бороться с недостаточной поворачиваемостью. В прошлом же году у нас наоборот были большие проблемы с избыточной поворачиваемостью. Так что мы пытались найти своего рода промежуточный вариант – между тем, что было в прошлом году, и что получилось в этом. И сейчас, как нам кажется, мы нашли тот самый оптимальный вариант.
На самом деле, честно говоря, мы довольно давно об этом говорили. И сейчас, видя что проделанная работа обернулась поулом, к нам приходит чувство облегчения».
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