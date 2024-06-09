Фредерик Вассер: «В гонке будет другая история, у «Феррари» хороший гоночный темп в сухих и дождевых условиях»

«Феррари» рассчитывает отыграться после неудачной квалификации в Монреале.

Руководитель «Феррари» прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Канады, которую Шарль Леклер завершил 11-м, а – 12-м, а также высказался о сильном гоночном темпе Скудерии.

«Все сложилось не так, как мы ожидали. У нас возникли большие трудности с шинами. Безусловно, не у нас одних, но это не утешает. Расселл, к примеру, завоевал поул на использованных покрышках, а мы не смогли собрать все воедино.

Надо сосредоточиться на завтра (воскресенье – Спортс). Вчера у нас был хороший гоночный темп как на «сликах», так и на шинах для дождевых условий.

Дело всегда в сочетании факторов: влияют комплект резины, асфальт, температура трассы и настройки машины. Сегодня мы оказались не в том месте и не в то время из-за давления в шинах и настроек. Надо лучше разобраться в этом перед следующей квалификацией.

Завтрашняя гонка – другая история, ведь это длинная дистанция. Вчера у нас был хороший темп на одном круге, и это иная ситуация, безусловно – дело в давлении в шинах и тому подобных вещах.

Тем не менее, в гоночных симуляциях мы здорово себя проявляли как на сухой трассе, так и на дождевых шинах, так что, полагаю, завтра будет другая история. На сухой трассе у нас возникли трудности с тем, чтобы «включить» покрышки. Надо лучше себя проявить в этом плане на следующих этапах», – подчеркнул Фред после сессии в эфире Sky.

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