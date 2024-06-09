Шарль Леклер: «Мы просто оказались слишком медленными и не понимаем причин этого»

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Леклер остался в недоумении после провала в квалификации в Канаде.

Пилот «Феррраи» признал, что у него нет объяснения неудачному выступлению в квалификации к Гран-при в Монреале.

«Мы просто были слишком медленными. На протяжении всего дня. Похожие проблемы были и сегодня утром. У меня была очень надоедливая проблема с неполадкой в работе одного из сенсоров, потом нужно было разбираться с трафиком, да и сессию в целом мы провели не на самом высоком уровне, как мне кажется. Так что в целом это было тяжело.

Я бы сказал, что самой большой проблемой стала нехватка темпа. В данный момент мы просто слишком медленны на сухой трассе. Мы не понимаем причин этого. Так что это и правда очень странно – после очень хорошего с точки зрения темпа уик-энда в Монако мы приезжаем сюда и оказываемся в положении отстающих. Посмотрим, в чем именно дело.

При этом я по-прежнему уверен в том, что в завтрашней гонке мы сможем все сделать правильно и добиться лучшего результата. Хотя на данный момент мы не смогли доказать, что способны сделать это в сухих условиях. Так что посмотрим, какими будут условия и сможем ли мы выжать максимум из ситуации», – рассказал Леклер.

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