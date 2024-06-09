Макс Ферстаппен о проблемах «Ред Булл»: «Такое не должно происходить»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен пожаловался на трудности, которые испытывает «Ред Булл».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал вторым по итогам квалификации к Гран-при Канады, после чего высказался о проблемах своей команды.

«Такое не должно происходить. Мы внимательно за всем следим, но случаются моменты, когда что-то просто не работает. Появляются все эти маленькие проблемы, и мы постараемся сделать так, чтобы подобное не повторялось.

Все это знают, мы всегда стараемся избежать подобного, но в данный момент дела просто идут не очень», – заявил Макс.

Нидерландский пилот согласился с тем, что трудности «Ред Булл» становятся заметнее из-за обострившейся конкуренции в «Формуле-1»:

«Да, конечно. [В команде] практически все те же люди, они делают все возможное, но уже какое-то время все складывается не очень хорошо.

Мы постоянно это обсуждаем, пытаемся прибавить, проанализировать и понять, почему возникают проблемы. Как бы то ни было, в данный момент избавиться от них не получается».

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1 комментарий
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эта концепция болида исчерпала все свои возможности, надо что-то кардинальное поменять, в подвеске или днище.
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