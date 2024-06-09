Джордж Расселл: «Не вижу причин, по которым мы не могли бы побороться за победу»

Расселл надеется выиграть .

Пилот « » отметил, что победа в квалификации стала приятным сюрпризом. Но при этом Расселл не видит причин для того, чтобы не выиграть и завтрашнюю гонку.

«В этот уик-энд наша машина очень быстра. Команда потрясающе поработала, сумел подготовить все эти обновления – и вся эта тяжелая работа наконец-то начала окупаться и трансформироваться в результат.

Мы довольно долго двигались зигзагами, однако медленно но верно амплитуда этих зигзагов начала сокращаться, и мы действительно поняли, что именно хотим получить от этой машины.

Последний пакет обновлений, привезенный командой, был совсем небольшим, но он позволил машине прибавить в скорости сильнее, чем мы ожидали. Так что сейчас мы будем и дальше двигаться в этом направлении. При этом речь пока идет о всего двух гоночных уик-эндах, на трассах с весьма уникальными характеристиками, однако уровень производительности нашего болида в этот уик-энд пока был просто нереальным.

Не вижу причин, по которым мы не могли бы побороться за победу. Очевидно, что сегодня «Феррари» не участвовала в борьбе за самые высокие места. И разрывы между командами продолжают сокращаться – и это здорово. Посмотрим, что будет завтра и в следующих гонках, но мы все очень рады, что сегодня добились отличного результата.

Я и правда не вижу причин, по которым мы не можем бороться за победу. Наша машина была самой быстрой в этот уик-энд и я отлично чувствую себя за рулем болида. Но неизвестных факторов еще очень много. На трассе совершенно новый асфальт, при этом мы не провели ни одной полноценной практики, чтобы понять, что происходит с уровнем износа шин. И только в третьей практике мы увидели, что как только шины включаются, машина начинает ехать по-настоящему.

Так что в гонке нужно будет набраться терпения и играть в долгую. И это будет непросто. Нужно пытаться сохранить лидерство, беречь шины, но при этом поддерживать достаточно высокий темп, чтобы создать себе хотя бы небольшой отрыв», – рассказал Расселл.

Расселл забрал поул в Канаде – у него одинаковое время с Ферстаппеном