Джеймс Воулз: «Уильямс» уже не тот, что три года назад. Сайнс мог бы занять очень важное место во всей этой картине»

В «Уильямсе» открыто предложили Карлосу Сайнсу стать их пилотом.

Руководитель «Уильямса» объяснил, зачем переходить в британскую команду.

«Почему «Уильямс»? Есть причина, почему я здесь. «Уильямс» уже не тот, что три года назад. Уже сам факт, что мы ведем переговоры с Карлосом, показывает, что мы изменили подход.

Мы хотим, чтобы за нашу команду выступали два пилота мирового уровня. Мы хотим, чтобы мир понял, что мы настроены серьезно. Мы вкладываем все силы в то, чтобы вновь оказаться в лидерах.

В 2026-м у нас будет одна из лучших силовых установок, если не лучшая. К нам присоединятся около 30 замечательных специалистов, которых мы собирали на протяжении последних 12 месяцев. Мы обо всем объявим – надеюсь, в ближайшее время.

Мир меняется, и такой человек, как Карлос, мог бы занять очень важное место во всей этой картине. Конечно, у него есть выбор, хочет он прийти или нет – решение за ним.

Сложно сказать [получится ли убедить Сайнса перейти в «Уильямс»]. Думаю, он может увидеть все сильные стороны. Мне легко это говорить, ведь я в «Уильямсе» и ношу командную футболку, но, по-моему, перейти сюда – это легкое решение. Но он сам должен принять его», – сказал Воулз.

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