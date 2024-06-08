Карлос Сайнс о дожде в Канаде: «Вопрос только в том, насколько хорошо машина справится с прогревом шин до оптимальной температуры»

Теги Гран-при Канады Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Канады.

Пилот «Феррари» отметил, что команда постаралась извлечь пользу из проведения свободных заездов в переменчивых условиях, чтобы добиться прогресса в прогреве шин.

«Мы не преследовали цель установить хорошее время круга, мы были больше сосредоточены на понимании и адаптации к постоянно меняющимся погодным условиям.

Всегда можно чему-то научиться, ну и в таких переменчивых условиях у команд может появиться больше возможностей. Однако в последний раз такие переменчивые условия были в спринте в Китае, и тогда у нас возникли проблемы с прогревом шин. И нам нужно выяснить причину.

К сожалению, в таких условиях влияние гонщика на скорость болида снижается. И вопрос только в том, насколько хорошо машина справится с прогревом шин до оптимальной температуры. Потому что если тебе это удастся – ты сразу можешь поехать на 2-3 секунды быстрее», – рассказал Сайнс.

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