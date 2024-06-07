Джордж Расселл: «Новые болиды будут очень быстры на прямых. Нужно повышать и уровень безопасности»

Расселл считает необходимым сделать новые болиды более безопасными.

Пилот « » считает, что в 2026 году, с увеличением показателей максимальной скорости болидов и снижением уровня прижимной силы, риск серьезных инцидентов серьезно вырастит.

«Новые болиды будут очень быстры на прямых. Вероятно, на большинстве трасс мы сможем достигать скорости в 360 км/ч, а это весьма впечатляющий показатель. Очевидно, что в этом случае нужно будет повышать и уровень безопасности. Потому что возможная авария на скорости 360-370 км/ч звучит довольно безумно.

Когда речь заходит о безопасности, к сожалению, история говорит нам о том, что сначала происходят какие-то инциденты, и только после этого принимаются меры и что-то меняется.

На прямых уровень прижимной силы будет настолько низок, что по ощущениям ты будешь почти что лететь по воздуху. Или представьте себе ситуацию – в гонке начинается дождь, ты еще едешь на сликах, и развиваешь скорость в 250 км/ч на городской трассе. Это будет не очень приятная ситуация – так что на все эти вопросы нужно найти ответы.

Справедливости ради, в все прекрасно осознают и уже занимаются этим вопросом, изучают возможные сценарии.

Время покажет, но современные болиды и так уже чертовски быстры. Когда мы остановимся? Или мы хотим достичь отметки в 400 км/ч? А фанатам это правда нужно, они действительно хотят это видеть?» – рассказал .

«Ф-1» будущего: 476 л.с. на электричестве, топливо для авторынка, больше фишек для обгонов, смысловая революция