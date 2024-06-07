Джордж Расселл: «Новые болиды будут очень быстры на прямых. Нужно повышать и уровень безопасности»

Теги Гран-при Канады техника ФИА Формула-1 Мерседес регламент Джордж Расселл Авто

Расселл считает необходимым сделать новые болиды более безопасными.

Пилот «Мерседеса» считает, что в 2026 году, с увеличением показателей максимальной скорости болидов и снижением уровня прижимной силы, риск серьезных инцидентов серьезно вырастит.

«Новые болиды будут очень быстры на прямых. Вероятно, на большинстве трасс мы сможем достигать скорости в 360 км/ч, а это весьма впечатляющий показатель. Очевидно, что в этом случае нужно будет повышать и уровень безопасности. Потому что возможная авария на скорости 360-370 км/ч звучит довольно безумно.

Когда речь заходит о безопасности, к сожалению, история говорит нам о том, что сначала происходят какие-то инциденты, и только после этого принимаются меры и что-то меняется.

На прямых уровень прижимной силы будет настолько низок, что по ощущениям ты будешь почти что лететь по воздуху. Или представьте себе ситуацию – в гонке начинается дождь, ты еще едешь на сликах, и развиваешь скорость в 250 км/ч на городской трассе. Это будет не очень приятная ситуация – так что на все эти вопросы нужно найти ответы.

Справедливости ради, в ФИА все прекрасно осознают и уже занимаются этим вопросом, изучают возможные сценарии.

Время покажет, но современные болиды и так уже чертовски быстры. Когда мы остановимся? Или мы хотим достичь отметки в 400 км/ч? А фанатам это правда нужно, они действительно хотят это видеть?» – рассказал Расселл.

«Ф-1» будущего: 476 л.с. на электричестве, топливо для авторынка, больше фишек для обгонов, смысловая революция

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий