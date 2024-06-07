Фернандо Алонсо о цели снизить вес болидов на 30 кг в 2026 году: «Вероятно, для команд это будет невыполнимой задачей»

Теги техника ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 регламент Астон Мартин Авто

Алонсо усомнился в возможности снизить вес новых болидов «Ф-1» на 30 кг.

Пилот «Астон Мартин» считает, что командам будет очень трудно добиться озвученных целей по снижению веса болидов 2026 года на 30 кг относительно текущих машин.

«Думаю, сразу достичь цели в 30 кг будет невозможно. Если силовая установка будет наполовину электрической, то вам понадобится соответствующее количество батарей. Только из-за новой силовой установки базовый вес болида увеличится на 20-30 кг.

А вы хотите снизить общий вес болида на 30 кг – то есть снижать его нужно будет на 60 кг относительно текущей машины. Для команд это, вероятно, будет невыполнимой задачей.

С другой стороны, у них есть два года, чтобы добиться этой цели. И как это зачастую бывает в «Формуле-1», то, что кажется невозможным в 2024 году, станет возможным в 2026 году. Потому что в командах работают очень умные люди. Но я думаю, что снижать вес будут за счет всего, что есть в болидах», – рассказал Алонсо.

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1 комментарий
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Размеры же уменьшили, вот и решено было, что и вес снизится.
Хотя Фернандо прав - Альпин когда смогли войти в регламент по весу?
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