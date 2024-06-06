Кевин Магнуссен о столкновении с Пересом в Монако: «Я точно не хотел, чтобы это закончилось аварией»

Магнуссен высказался о столкновении с Пересом на .

Пилот « » отказался признавать свою вину за то, что столкнулся с Серхио Пересом на первом круге гонки в Монако – их столкновение привело к тому, что участником инцидента стал и напарник Магнуссена Нико Хюлькенберг.

Стюарды признали случившееся гоночным инцидентом, хотя многие эксперты заявили, что в аварии был виноват Магнуссен.

«Я много раз пересматривал повтор. Как это часто бывает, твой взгляд на произошедшее меняется после того, как ощутив все самостоятельно, потом ты смотришь на случившееся со стороны.

Но в данном случае мое мнение не очень сильно изменилось. На мой взгляд, я явно не хотел, чтобы эта ситуация закончилась аварией. Ведь последствия для команды были дорогостоящими и совершенно необязательными.

Но дело в том, что он [Перес] меня видел – и я сам понимал, что он меня видит. Если бы в данной ситуации я бы не был уверен в том, что соперник меня видел, что я бы не стал так действовать, сочтя риск слишком большим.

Если бы я не был уверен в том, что он меня видит, я бы, скорее всего, просто бы отступил. Но я четко понимал, что соперник меня видит. Поэтому я подумал, что он точно должен оставить место для болида. Я доверился сопернику – и сейчас, оглядывая назад понимаю, что мне не стоило так ему доверять.

Хотя это в любом случае не меняет того факта, что он не оставил мне достаточно места на трассе, чтобы там уместился мой болид.

Возможно, учитывая мой опыт, я должен был это предвидеть. Некоторые гонщики далеко не всегда оставляют сопернику достаточно места на трассе. При этом я не считаю Чеко Переса гонщиком, который действует грязно, и я удивлен, что он в этом случае не оставил мне достаточно места на треке», – рассказал Магнуссен.

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