Гельмут Марко: «Ред Булл» – не фаворит Гран-при Канады»

Марко сообщил, что «Ред Булл» будет тяжело в Монреале.

Советник « » высказался о предстоящем Гран-при Канады, где у чемпионов «Формулы-1» ожидаются проблемы.

«Мы потеряли свое доминирование на последних трех этапах. Соперники догнали нас на третий год регламента, скопировали и улучшили какие-то вещи. Пространства для инноваций почти не осталось. Это логичное развитие событий, тут нет ничего стыдного.

« » лучше [по прохождению поребриков], а также по максимальной скорости. Мы не приезжаем в Канаду фаворитами, это факт.

Мы продолжим собирать все свои силы воедино. Пусть у нас больше нет преимущества, мы хотим победить. Безусловно, мы хотим выжать максимум и нацелены на титул», – подчеркнул Марко.

По мнению Гельмута, у может появиться шанс в Монреале благодаря погоде:

«Когда идет дождь, фактор Макса возвращается».

На Гран-при Канады ожидается дождь

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