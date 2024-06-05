На Гран-при Канады ожидается дождь

Гонка в Монреале может быть дождевой.

По предварительному прогнозу, дожди ожидаются в Монреале с четверга по воскресенье. Наиболее сильные осадки ожидаются в пятницу во второй половине дня – велика вероятность, что дождевой будет вторая практика.

В субботу также ожидается дождь, хотя вероятность этого чуть ниже в сравнении с двумя предыдущими днями.

Утром в воскресенье ожидается ясная, солнечная погода, однако во второй половине дня вероятность дождя снова будет достаточно высокой. Наиболее вероятен вариант, при котором дождь начнется уже после старта воскресной гонки.

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