На Гран-при Канады ожидается дождь

Теги Гран-при Канады трассы Формула-1 Авто

Гонка в Монреале может быть дождевой.

По предварительному прогнозу, дожди ожидаются в Монреале с четверга по воскресенье. Наиболее сильные осадки ожидаются в пятницу во второй половине дня – велика вероятность, что дождевой будет вторая практика.

В субботу также ожидается дождь, хотя вероятность этого чуть ниже в сравнении с двумя предыдущими днями.

Утром в воскресенье ожидается ясная, солнечная погода, однако во второй половине дня вероятность дождя снова будет достаточно высокой. Наиболее вероятен вариант, при котором дождь начнется уже после старта воскресной гонки.

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2 комментария
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Великолепно. Стена Чемпионов в дождь - лучшее, что есть в Ф1, кроме Красной Воды
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эх, надо Баттона возвращать!
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