Кристиан Хорнер о Гран-при Канады: «С новым асфальтом сложно сказать, в какую сторону сместится баланс сил»

Хорнер оценил перспективы «Ред Булл» на .

Руководитель команды отметил, что в прошлом болид « » неплохо смотрелся на трассе в Монреале, но с учетом укладки нового асфальта и конкуренции со стороны «Феррари» и «Макларена» перспективы могут выглядеть не столь хорошо.

«В прошлом мы неплохо смотрелись на трассе в Монреале, но сейчас организаторы снова переложили асфальт на всем треке, так что посмотрим, что из этого получится.

«Феррари» и «Макларен» сейчас очень быстры. И процесс сближения команд по скорости был неизбежен. Уик-энд в Монако получился для «Ред Булл» тяжелым, но мы по-прежнему лидируем в чемпионате. Мы постараемся извлечь урок из неудачи в последнем уик-энде и применить знания.

Исторически на трассе в Канаде у нас не было проблем со сцеплением с дорожным полотном. Но с новым асфальтом сложно сказать, в какую сторону сместится баланс сил», – рассказал .

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