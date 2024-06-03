Кристиан Хорнер о Гран-при Канады: «С новым асфальтом сложно сказать, в какую сторону сместится баланс сил»
Хорнер оценил перспективы «Ред Булл» на Гран-при Канады.
Руководитель команды отметил, что в прошлом болид «Ред Булл» неплохо смотрелся на трассе в Монреале, но с учетом укладки нового асфальта и конкуренции со стороны «Феррари» и «Макларена» перспективы могут выглядеть не столь хорошо.
«В прошлом мы неплохо смотрелись на трассе в Монреале, но сейчас организаторы снова переложили асфальт на всем треке, так что посмотрим, что из этого получится.
«Феррари» и «Макларен» сейчас очень быстры. И процесс сближения команд по скорости был неизбежен. Уик-энд в Монако получился для «Ред Булл» тяжелым, но мы по-прежнему лидируем в чемпионате. Мы постараемся извлечь урок из неудачи в последнем уик-энде и применить знания.
Исторически на трассе в Канаде у нас не было проблем со сцеплением с дорожным полотном. Но с новым асфальтом сложно сказать, в какую сторону сместится баланс сил», – рассказал Хорнер.
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