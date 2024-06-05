Шарль Леклер: «Отставание от Ферстаппена в чемпионате в 31 очко – это нормально»

Леклер оценил положение команды после .

Пилот «Феррари» отметил прогресс в работе с болидом, хотя для оценки работы обновлений команде потребуется посмотреть на машину на обычных трассах.

«Мне кажется, что поворотный для нас момент сезона случился еще пару гонок назад. На самом деле в последних гонках у нас в целом не было машины, способной победить. Тем не менее, мы все-таки это сделали – я знал, что должен воспользоваться этим шансом [в Монако], и сумел сделать это. Так что мы и правда отлично справились. И я рад тому, как развивается ситуация – и надеюсь, что впереди нас ждет еще много побед.

При этом нам не стоит обольщаться – очевидно, что в Монако все-таки очень специфическая трасса, хотя я думаю, что у нас и правда очень хорошая машина.

И это не значит, что так будет продолжаться до конца года. Хотя, оглядываясь назад на несколько первых гонок сезона, понимаешь, что мы и правда отлично поработали, выжимая максимум в каждой из проведенных гонок. И мы должны продолжать в том же духе.

Отставание [от Макса Ферстаппена в чемпионате] в 31 очко – это нормально. Хотя сейчас я все равно не думаю о положении в чемпионате, да и сезон на самом деле только начался.

Что касается обновлений болида, которые мы привезли еще в Имолу – нам нужно посмотреть, насколько хорошо они будут работать на обычных трассах и куда они нас приведут. А дальше надо будет стараться выжимать максимум по ходу каждого уик-энда – и тогда, надеюсь, мы постепенно будем приближаться к цели», – рассказал .

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