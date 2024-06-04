Фредерик Вассер о борьбе Хэмилтона с Леклером: «Два гонщика принесут «Феррари» больше очков, чем полтора»
Хэмилтон и Леклер не будут мешать друг другу в «Феррари», уверен Вассер.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о том, не окажет ли грядущее противостояние Льюиса Хэмилтона, который заменит Карлоса Сайнса в 2025 году, и Шарля Леклера негативное влияние на Скудерию.
«Я так не думаю, потому что это в каком-то смысле плюс для команды, и два гонщика наверняка принесут нам больше очков, чем полтора.
Это позитивно повлияет на выступления, и частично наш сегодняшний результат также связан с хорошим соперничеством между Карлосом и Шарлем – они подгоняют друг друга. Как только один из них оступается, другой готов дать результат и пробудить первого. Все складывается так с начала прошлого года.
Я убежден в том, что скорее предпочту работать с двумя сильными пилотами, чем нет. Я уверен, что потенциал для завоевания очков с двумя хорошими гонщиками куда выше, чем с полутора. Это мое мнение», – заявил менеджер.
Фред также отметил рабочую этику Сайнса:
«На мой взгляд, у него абсолютно тот же настрой, какой был на презентации машины в феврале. Он знает ситуацию и понимает, что мы расстанемся в конце сезона. Он профессионал.
Первая реакция в феврале была такой: «Окей, Фред, это трудное решение, но давай атаковать до последнего поворота последнего круга сезона».
Он невероятно профессионален, полностью погружен в работу и проявляет себя прекрасно. Не сомневаюсь, что так продолжится до конца 2024 года».
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Нормально он так Сайнса приложил, хотя тот же Сайнс стабильно набирает доступный максимум очков. Хэмилтон же больше 2ух очков за этап заработать не способен, о каком потенциале может идти речь. С приходом Хэмилтона в Феррари не то что полутора хороших гонщиков не будет, там с большой натяжкой 1.25 наберется.
Я не знаю, какими миазмами отравил всех в паддоке Хэмилтон, что АБСОЛЮТНО никто не видит его бестолковость, в качестве пилота топ команды. На 99 хороших дел Вассера в качестве руководителя Феррари, приходится 1 абсолютно оторванное от реальности решение, которое не несет за собой никаких положительных моментов для команды. В этом году это подписание Хэмилтона, страшно представить, что он может отчебучить в следующем.