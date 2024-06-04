Фредерик Вассер о борьбе Хэмилтона с Леклером: «Два гонщика принесут «Феррари» больше очков, чем полтора»

Хэмилтон и Леклер не будут мешать друг другу в «Феррари», уверен Вассер.

Руководитель «Феррари» высказался о том, не окажет ли грядущее противостояние , который заменит в 2025 году, и негативное влияние на Скудерию.

«Я так не думаю, потому что это в каком-то смысле плюс для команды, и два гонщика наверняка принесут нам больше очков, чем полтора.

Это позитивно повлияет на выступления, и частично наш сегодняшний результат также связан с хорошим соперничеством между Карлосом и Шарлем – они подгоняют друг друга. Как только один из них оступается, другой готов дать результат и пробудить первого. Все складывается так с начала прошлого года.

Я убежден в том, что скорее предпочту работать с двумя сильными пилотами, чем нет. Я уверен, что потенциал для завоевания очков с двумя хорошими гонщиками куда выше, чем с полутора. Это мое мнение», – заявил менеджер.

Фред также отметил рабочую этику Сайнса:

«На мой взгляд, у него абсолютно тот же настрой, какой был на презентации машины в феврале. Он знает ситуацию и понимает, что мы расстанемся в конце сезона. Он профессионал.

Первая реакция в феврале была такой: «Окей, Фред, это трудное решение, но давай атаковать до последнего поворота последнего круга сезона».

Он невероятно профессионален, полностью погружен в работу и проявляет себя прекрасно. Не сомневаюсь, что так продолжится до конца 2024 года».

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