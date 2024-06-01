Валттери Боттас о регламенте-2026: «По шасси выбрано верное направление, над моторными правилами предстоит большая работа»
Боттас рассчитывает, что регламент-2026 станет шагом вперед для «Ф-1».
Гонщик «Заубера» Валттери Боттас поделился мыслями по поводу новых шасси и моторов, которые появятся в «Формуле-1» в 2026 году.
«Из того, что я видел на данный момент, думаю, выбрано верное направление. Машины станут чуть уже – я считаю, это хороший план. Также надеюсь, что масса снизится, так как это изменило бы ситуацию.
Что касается двигателей, пока я ничего не тестировал на симуляторе, но слышал, что предстоит большая работа. По всей видимости, до сих пор есть много проблем на прямых, однако их исправят», – заявил Валттери.
Финский пилот признался, что надеется опробовать болиды следующего поколения:
«Конечно! Новая эра «Формулы-1», все начинают с нуля. Сезон-2026 будет очень интересным».
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