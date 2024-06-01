Валттери Боттас о регламенте-2026: «По шасси выбрано верное направление, над моторными правилами предстоит большая работа»

Теги Заубер Формула-1 Валттери Боттас регламент Авто

Боттас рассчитывает, что регламент-2026 станет шагом вперед для «Ф-1».

Гонщик «Заубера» Валттери Боттас поделился мыслями по поводу новых шасси и моторов, которые появятся в «Формуле-1» в 2026 году.

«Из того, что я видел на данный момент, думаю, выбрано верное направление. Машины станут чуть уже – я считаю, это хороший план. Также надеюсь, что масса снизится, так как это изменило бы ситуацию.

Что касается двигателей, пока я ничего не тестировал на симуляторе, но слышал, что предстоит большая работа. По всей видимости, до сих пор есть много проблем на прямых, однако их исправят», – заявил Валттери.

Финский пилот признался, что надеется опробовать болиды следующего поколения:

«Конечно! Новая эра «Формулы-1», все начинают с нуля. Сезон-2026 будет очень интересным».

Джордж Расселл: «Мерседес» чувствует большую уверенность перед новой моторной эрой»

ФИА и «Ф-1» обсудят, как сделать ливреи более различимыми

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий