Джордж Расселл: «Мерседес» чувствует большую уверенность перед новой моторной эрой»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Мерседес регламент Формула E Джордж Расселл Мерседес Формула E Авто

Расселл убежден, что «Мерседес» создаст успешный двигатель в 2026 году.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о подготовке моторного подразделения команды к смене регламента.

«Кажется, что 2026 год далеко, однако в мире «Формулы-1» это завтрашний день, и команда чувствует большую уверенность перед этой эрой.

Думаю, все знают, какой опыт у команды: успех в 2014-м с новой силовой установкой, а также «Формула E», работа над гиперкаром [«Мерседес» AMG ONE].

В моторном подразделении много специалистов, у которых есть опыт работы с этой технологией будущего. Я считаю, мы в прекрасном положении для того, чтобы создать отличный мотор. И Petronas также проводит сильную работу над топливом. Так что мы весьма уверены в себе перед этой эрой», – заявил Расселл на Гран-при Монако.

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